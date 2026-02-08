Ascienden a ocho los muertos por una explosión en una empresa de biotecnología en el norte

Las autoridades chinas han elevado a al menos ocho la cifra de personas fallecidas a consecuencia de una explosión ocurrida este sábado en una fábrica en la provincia de Shanxi, en el norte del país, según el último balance recogido por la emisora de televisión nacional CCTV.

La explosión tuvo lugar durante la madrugada del viernes al sábado en un taller de la empresa biotecnológica Jiapeng, en el condado de Shanyin.

A las 10.38 horas (hora local) los rescatistas habían localizado a cinco trabajadores atrapados, todos ellos sin signos vitales, según las autoridades del condado a la agencia de noticias oficial china, Xinhua.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la causa de la explosión, que se halla ya bajo investigación. En paralelo, continúan las operaciones de búsqueda y rescate.