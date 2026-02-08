Agencias

Argelia denuncia su acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes Unidos en medio de nuevas tensiones

El Gobierno de Argelia ha anunciado que denunciará su acuerdo de servicios aéreos con Emiratos Árabes Unidos en medio de un aumento de la tensión diplomática entre ambos países durante los últimos meses, causada presuntamente por el supuesto respaldo emiratí a movimientos separatistas argelinos.

Ni Argel ni Abú Dabi han llevado esta tensión a la luz pública y sus encontronazos se han circunscrito a duras editoriales en medios afines a las respectivas autoridades. Uno de ellos, el diario argelino 'El Khabar', aseguró el pasado 3 de enero que nadie descarta una ruptura total de relaciones por el presunto respaldo emiratí al Movimiento para la Autodeterminación de la Cabilia (movimiento MAK), que persigue desde hace décadas la independencia de esta región de mayoría bereber del este del país.

De momento, la agencia oficial de noticias argelina APS trasladó el sábado que "Argelia ha iniciado los procedimientos necesarios para la terminación del acuerdo de servicios aéreos entre la República Argelina Democrática y Popular y los Emiratos Árabes Unidos (EAU)" tras más de una década en vigor: fue firmado en Abu Dhabi el 13 de mayo de 2013 y ratificado por Decreto Presidencial del 30 de diciembre de 2014.

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del citado acuerdo, la denuncia deberá ser notificada por vía diplomática a la parte contratante emiratí, con notificación simultánea al Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para el cumplimiento de las formalidades requeridas ante dicha organización", remacha el escueto comunicado.

Este mismo sábado por la noche, el presidente argelino, Abdelmayid Tebbune, pareció lanzar un nuevo dardo a las autoridades emiratíes. En una entrevista con el canal Al24, Tebbune elogió las "más que fraternales" relaciones entre Argelia y Qatar, Kuwait y Arabia Saudí hasta que denunció la existencia de un "Estado menor" en la región que ha "interferido en las elecciones del país" y "se ha entrometido en varios asuntos".

"Esperamos no arrepentirnos del día que los conocimos", ha manifestó Tebbune. Destacados medios nacionales como el portal TSA señalan a las claras que las críticas del presidente iban dirigidas, efectivamente, contra Emiratos.

