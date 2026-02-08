Al menos dos muertos en el derrumbe de un edificio de Trípolí, en el norte de Líbano

Vecinos del área de Bab el Tebané, en Trípoli, informaron que después del reciente colapso de un edificio lograron escuchar voces de personas atrapadas entre los escombros. De acuerdo con el diario libanés L’Orient-Le Jour, varias personas se aproximaron al lugar para remover los restos utilizando sus propias manos con la esperanza de rescatar a quienes permanecen desaparecidos. El suceso principal, reportado por ese medio y otras fuentes, corresponde al derrumbe de un inmueble este domingo al norte de Líbano, hecho que ha dejado al menos dos muertos y mantiene un número indeterminado de personas bajo los restos.

Según consignó L’Orient-Le Jour y otras fuentes citadas en la cobertura, entre las víctimas mortales se encuentran una mujer y un niño de dos años. Tres personas han sido extraídas con vida de los escombros. Las autoridades manejan la hipótesis de que al momento del colapso había más ocupantes en el edificio; parte de ellos, presuntamente, serían ciudadanos sirios de acuerdo con datos recabados en el lugar.

Los servicios de emergencia han desplegado un amplio dispositivo de rescate en Bab el Tebané tras la tragedia. Según informó L’Orient-Le Jour, en la zona operan equipos de Defensa Civil, Cruz Roja, Comité Superior de Socorro y militares libaneses, además de nueve ambulancias. Estas unidades colaboran en la localización de supervivientes y recuperación de los cuerpos atrapados bajo los escombros. El despliegue responde al temor de que aún haya personas sepultadas, dado que el edificio estaba habitado en ese momento y la magnitud del derrumbe complica las labores de rescate.

Sobre la respuesta institucional, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, hizo público su seguimiento del siniestro e hizo un llamado a la movilización de todos los servicios de emergencia a escala nacional. Igualmente, el ministro del Interior, Ahmad Hajjar, impartió la orden de enviar tanto a Fuerzas de Defensa Civil como a efectivos de Seguridad Interna, con la tarea de coordinar y ejecutar las operaciones de búsqueda y rescate, según detalló L’Orient-Le Jour. El ministro de Sanidad, Rakan Naseredín, sostuvo que los heridos recibirán atención médica integral.

Este hecho ha generado preocupación por el deterioro estructural característico de la zona. Según recordó el medio libanés, días antes de este derrumbe ya se había obligado a evacuar otro edificio de cuatro plantas en el barrio cercano de Dahr al Magher, después de detectarse crujidos preocupantes en los cimientos. Este inmueble se ubica justo frente a otro que colapsó el pasado 7 de enero.

A finales de enero se registraron evacuaciones adicionales de dos inmuebles en la misma área y se efectuaron inspecciones de seguridad en otras construcciones tras detectar señales de inestabilidad. La vecina zona de Kobbé ha experimentado varios colapsos durante este invierno; la principal causa identificada, según lo publicado, es el abandono prolongado de las edificaciones y la inexistencia de un mantenimiento adecuado. El medio también informó que en enero fallecieron un padre y su hija en circunstancias similares, lo que revela un patrón en los riesgos estructurales que enfrenta la ciudad.

El operativo de rescate sigue activo en busca de supervivientes en Bab el Tebané. Hasta el momento, la incertidumbre persiste por la cantidad exacta de personas desaparecidas bajo los escombros tras el colapso. Autoridades y residentes han reiterado la urgencia de reforzar las inspecciones de seguridad y mejorar el mantenimiento de los edificios antiguos, ante el aumento de derrumbes en el norte libanés en los últimos meses.