(Previa) El Athletic se aferra a San Mamés para respirar y el Alavés quiere hundir al Getafe

El Athletic Club recibe este domingo en San Mamés al Levante (16.15 horas) en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos quieren aprovechar el subidón moral del pase a las semifinales coperas para sumar tres puntos que le darían aire en Liga ante un equipo granota que quiere aferrarse a la permanencia, mientras que el Deportivo Alavés busca en Mendizorroza alejar el descenso con su tercer triunfo consecutivo a costa de un Getafe al borde del precipicio.

San Mamés vivirá este domingo uno de los dos partidos más trascendentes, en términos ligueros, de la temporada. El Athletic Club se mide al Levante con la urgencia de conseguir un triunfo después de encadenar seis partidos ligueros sin ganar por primera vez desde 2021, una racha de resultados que lo ha dejado a tres puntos de los puestos de descenso. Por su parte, el Levante sólo ha caído en uno de los últimos seis partidos, lo que les ha colocado a cinco puntos de la salvación.

Un partido que llega en la antesala de la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en las que los leones se enfrentarán el próximo miércoles a la Real Sociedad. Pese a ello, y a la tradición copera del Athletic, Ernesto Valverde y la plantilla se han encargado en los últimos días de trasladar la importancia del partido liguero para no meterse, aun más, en la lucha por la salvación.

Así, los leones, que rotaron masivamente entre semana, en Copa ante el Valencia, presentarán su once de gala, en el que los hermanos Williams, protagonistas en el gol del triunfo en Mestalla, y Gorka Guruzeta, máximo goleador del equipo, volverán al once. Además, también repetirá Aymeric Laporte, que volvió después de más de un mes en el dique seco. Sin embargo, Alex Berenguer, Sancet y Vivian no están disponibles por lesión.

Por su parte, los granotas, que cayeron en el partido de ida en el Ciutat de Valencia (0-2) y no ganan en San Mamés desde el 2018 --cuatro derrotas y un empate--, tienen la importante baja en el centro del campo de Unai Vencedor, que no podrá jugar por la conocida cláusula del miedo. Además, Matías Moreno, titular ante el Atlético Madrid, es duda por el golpe sufrido en la cabeza ante los colchoneros.

Y unas horas antes de que comience a rodar el balón en Bilbao, el Deportivo Alavés y el Getafe se enfrentarán en el estadio de Mendizorroza en duelo directo en la lucha por evitar los puestos de descenso. Un partido al que los vitorianos llegan, a pesar del duro golpe de la eliminación copera ante la Real Sociedad, en mejor forma que los azulones.

Los babazorros son décimos, a tres puntos del descenso, después de enlazar por primera vez en la temporada dos victorias seguidas en Liga, mientras que los de José Bordalás, pese a no perder en las dos últimas jornadas, no ganan en la competición doméstica desde el 28 de noviembre. Pese a ello, el Getafe sigue fuera de los puestos de descenso, a los que podría caer en caso de derrota o empate si Valencia y Rayo Vallecano consiguen mejores resultados.

En lo deportivo, en un duelo que ha acabado en empate en siete de las últimas 11 ocasiones, Eduardo Coudet podría refrescar el once con la entrada de habituales como Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Lucas Boyé o Carles Aleñá, todos ellos suplentes en Copa frente a la Real. Por su parte, Bordalás seguirá sin poder tener a disposición a Borja Mayoral y Abu Kamara, aunque recupera al marroquí Abdel Abqar, que volverá a una convocatoria casi dos meses después de caer lesionado.

--HORARIOS DE LA JORNADA 23 DE LALIGA EA SPORTS.

-Domingo 8.

Alavés - Getafe 14.00.

Athletic Club - Levante 16.15.

Atlético de Madrid - Betis 18.30.

Valencia - Real Madrid 21.00.