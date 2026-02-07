Agencias

Muere un policía durante la detención de cuatro sospechosos del atentado del viernes en Islamabad

Un policía ha muerto y otros tres han resultado heridos en dos operaciones que se han saldado también con la detención de cuatro presuntos implicados en el atentado suicida del viernes contra la comunidad chií en Islamabad, la capital de Pakistán.

Las operaciones han ocurrido en Nowshera y Peshawar, este último lugar natal del terrorista suicida que activó su chaleco explosivo en un lugar de culto chií en un atentado que ha matado por ahora a 36 personas y herido a 165.

Entre los detenidos se encontraría el presunto "cerebro" de la operación, un supuesto integrante de la organización yihadista Estado Islámico, que ha asumido la autoría del atentado, según han informado fuentes de seguridad al diario paquistaní 'Dawn'.

