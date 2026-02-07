La Fiscalía francesa investiga al exministro de Cultura Jack Lang por presunto blanqueo de capitales

La aparición reiterada de los nombres de Jack Lang y de su hija Caroline en más de 673 entradas asociadas a los archivos desclasificados relacionados con Jeffrey Epstein ha generado un nuevo frente judicial para ambos en Francia. Según informó la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) del país, ha iniciado una investigación formal por presunto blanqueo agravado de capitales que pone en la mira tanto al exministro de Cultura francés como a su hija, una situación que se da en medio de una creciente presión pública derivada de sus mencionadas conexiones con la red de Epstein.

El medio BFM TV reportó que el abogado de Jack Lang, Laurent Merlet, confirmó la apertura de este procedimiento judicial. De acuerdo con la cadena y lo consignado por diversas fuentes, la investigación se centra en supuestas operaciones financieras irregulares a través de una sociedad radicada en paraísos fiscales, en la que figuran los nombres de ambos investigados. Caroline Lang, por su parte, ha sostenido a través de su defensa legal que la razón de ser de dicha empresa era descubrir y promover nuevos artistas, asegurando que Epstein adquiría obras de estos creadores pero que ella misma estuvo completamente apartada de la gestión efectiva de la compañía.

Tal como publicó la fuente, el abogado Laurent Merlet afirma que Caroline Lang “nunca aportó ni recibió un solo céntimo de esta empresa”, una declaración acompañada de la explicación de que su clienta fue privada de cualquier rol directivo o administrativo en la misma. La versión ofrecida añade que si bien Jack Lang aparece en los estatutos de la sociedad, el exministro y actual presidente del Instituto del Mundo Árabe ha sostenido que desconocía la inclusión de su nombre en esos documentos. Lang sí reconoció vínculos personales con Jeffrey Epstein, explicando que ambos llegaron a conocerse por medio del cineasta Woody Allen y puntualizando que “acepta plenamente” esa relación.

El medio BFM TV añadió que la rapidez con que la Fiscalía abrió el caso también ha sido motivo de comentario por parte de la defensa. Laurent Merlet expresó su sorpresa ante el hecho de que, “tan solo 48 horas después de ser citado a comparecer ante su autoridad supervisora, la Fiscalía abre una investigación judicial”. El letrado diferenció entre lo que considera un proceder acelerado y el interés legítimo del Ministerio Público ante las informaciones divulgadas y la atención mediática del caso. Merlet señaló que en el contexto del revuelo, las autoridades han solicitado tanto a Jack Lang como a su hija pruebas de que no recibieron fondos procedentes de la sociedad cuestionada.

Jack Lang, de 86 años y figura de peso en la política y la cultura francesas al haber ocupado la cartera de Cultura en los gobiernos de François Miterrand, se desempeña actualmente como presidente del Instituto del Mundo Árabe en París. De acuerdo con lo reportado por BFM TV y otros medios franceses, Lang está considerando seriamente la posibilidad de apartarse de sus funciones en el instituto a raíz de la investigación. Su abogado ha declarado públicamente que la decisión del exministro estará guiada por la “conciencia” y el “respeto a la institución”, aunque no precisó plazos para una eventual renuncia.

Según consignó la Fiscalía Nacional Financiera, la investigación busca esclarecer si existió flujo ilícito de dinero a través de la citada sociedad de paraísos fiscales y si hubo ocultamiento de recursos vinculados a actividades irregulares, una línea de indagación incentivada por la magnitud de las referencias a los Lang en los documentos de Epstein, cuyo caso tuvo repercusión global por las redes de tráfico sexual y corrupción reveladas tras su arresto y posterior fallecimiento en 2019.

La investigación francesa se inserta en un escenario de creciente escrutinio internacional sobre los contactos y negocios asociados al entorno de Epstein, cuya lista de relaciones incluía a actores, políticos y empresarios de alto perfil en distintos países. Según lo publicado por BFM TV, tanto Jack Lang como su hija niegan rotundamente haber recibido beneficios económicos de la empresa objeto del procedimiento y mantienen que su relación con Epstein no estuvo vinculada a operaciones financieras ilegales.

La cobertura mediática sobre el caso destaca que el entramado empresarial cuestionado tenía como finalidad, según la defensa, la promoción de artistas emergentes, una actividad que coincidió temporalmente con la adquisición de obras por parte de Epstein. Pese a estas explicaciones, la Fiscalía continúa su labor para determinar si el uso de la firma en paraísos fiscales encubrió el blanqueo de capitales.

La reacción institucional también ha cobrado relevancia, ya que el Instituto del Mundo Árabe, presidido por Lang, mantiene una posición de referencia en el diálogo cultural entre Francia y los países árabes. El desarrollo de la investigación y las eventuales decisiones que tome el exministro sobre su continuidad en el cargo se siguen de cerca tanto en medios culturales como políticos, tal como destacaron diferentes reportes del medio francés.

Mientras se desarrolla la investigación judicial, tanto Jack Lang como su hija han reiterado su disposición a entregar la documentación solicitada por las autoridades y a colaborar en el esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía Nacional Financiera ha planteado que este tipo de indagaciones buscan identificar posibles delitos asociados al movimiento de capital de origen dudoso y evidenciar la existencia de entramados financieros opacos asociados a personalidades públicas.