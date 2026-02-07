La Comisión de Acción Exterior establece las prioridades de la Comunidad para este año

El desarrollo y aplicación de un nuevo Sistema de Inteligencia y Prospectiva Regional busca reforzar la capacidad de anticipación y respuesta de la Región de Murcia ante posibles riesgos geopolíticos, tecnológicos y económicos, integrando el conocimiento de universidades, centros tecnológicos, colegios profesionales y empresas. Esta iniciativa se valoró durante la última reunión de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Unión Europea, en la que se delinearon las prioridades institucionales de la comunidad para el año en curso, alineadas con la agenda europea prevista para 2026. Según consignó el medio, la Comisión de Acción Exterior ha identificado como asuntos principales el futuro presupuesto de la Unión Europea, la política de cohesión, la Política Agraria Común y la evolución del acuerdo Mercosur, situando estos temas en el centro de su estrategia.

De acuerdo con la información difundida, la sesión contó con la participación de los directores generales de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, y de Unión Europea, Adrián Zittelli, junto a la directora de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas, Lucía Huertas. Ellos detallaron la hoja de ruta de la región, orientada a la proyección internacional y a la coordinación de todas las áreas del gobierno autonómico en las instituciones comunitarias. En la reunión se puso de relieve, según informó el medio, la estrategia de Murcia para tener una participación activa y coordinada en debates, foros y dinámicas europeas, así como en el entorno iberoamericano, con especial atención a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en España en noviembre.

Durante la sesión, Almela destacó la importancia de fortalecer la presencia regional en las dinámicas internacionales, subrayando el objetivo de que Murcia cuente con una voz única y coordinada. Según palabras de Almela, la Comisión permite “alinear políticas, ordenar agendas y garantizar una sola voz de la Región en el exterior”. Esta coordinación implica la participación de diversos centros directivos del ámbito autonómico, quienes valoran la integración de conocimientos de distintos sectores y la cooperación interdepartamental para mejorar la toma de decisiones públicas.

Entre las prioridades establecidas para el trabajo en el marco europeo durante el periodo 2026 sobresalen, además del presupuesto y la política de cohesión, la competitividad, el fomento de la innovación, el respaldo a las pequeñas y medianas empresas, el impulso a la industria de defensa, la gestión sostenible del agua, la economía circular, la adaptación ante desafíos climáticos y la promoción de la agenda social y educativa. Según publicó la fuente original, estas áreas serán determinantes para la planificación regional en la nueva etapa de instituciones europeas, y servirán para orientar la actividad regional con la finalidad de maximizar el aprovechamiento de fondos y programas comunitarios.

Adrián Zittelli, director general de Unión Europea, avanzó detalles sobre la preparación de un calendario pormenorizado con las prioridades europeas para este semestre, contemplando tanto los programas del Consejo de la Unión Europea como los del Comité Europeo de las Regiones. En este último, la Región de Murcia tiene una participación activa, especialmente en las comisiones de Medio Ambiente y Energía y de Recursos Naturales. Cabe señalar que el presidente regional, Fernando López Miras, ocupa una vicepresidencia en esta última comisión. Según subrayó el propio Zittelli, la actividad de la comunidad en instituciones comunitarias representa un valor añadido en el posicionamiento de la región en Europa.

Al analizar el desarrollo y la implementación del Sistema de Inteligencia y Prospectiva Regional, la Comisión destacó que esta herramienta tiene como función principal la detección temprana de amenazas y la mejora en la toma de decisiones públicas. El sistema busca articular esfuerzos entre la Administración autonómica, los sectores académicos, las empresas y los organismos profesionales. El responsable de Acción Exterior y Cooperación, Almela, recalcó que la proyección hacia el exterior constituye una herramienta esencial para el gobierno regional, relacionando directamente estas acciones con el crecimiento económico, la cohesión social y la protección de los intereses estratégicos de la Comunidad Autónoma.

A lo largo de la jornada de trabajo se revisaron los mecanismos para coordinar las diferentes consejerías del gobierno regional con miras a optimizar la postura de Murcia en el ámbito europeo e internacional. Según detalló la fuente, la Comisión Interdepartamental sirve para evaluar cómo la integración de saberes de diferentes sectores puede derivar en una gestión pública más eficaz, fomentando la cooperación y la alineación de objetivos a nivel institucional.

Además de las líneas generales de política exterior comunitaria, la comisión también abordó la relevancia de la Cumbre Iberoamericana prevista para noviembre en España. Este foro fue definido como un espacio estratégico para la Región de Murcia, tanto por su dimensión política como por el potencial impacto en la agenda regional internacional. La participación en este evento figura entre los objetivos prioritarios, implicando la presencia activa en debates que afecten tanto a la región como al conjunto del país.

La sesión reafirmó la orientación proactiva de la región en las instituciones comunitarias y la importancia de disponer de herramientas que permitan anticipar y responder a escenarios complejos. La presencia en Bruselas y la interlocución constante en comisiones sectoriales forman parte de la estrategia orientada a asegurar la representatividad y la defensa de los intereses murcianos en Europa, detalló el medio original. Este enfoque, sumado a la implementación del nuevo sistema de inteligencia regional, constituye el núcleo de la agenda institucional para los próximos años.