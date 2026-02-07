Kiko Rivera, ¿entre Lola García e Irene Rosales?

A una semana de celebrar su primer San Valentín con Lola García, Kiko Rivera parece que no terminar de alcanzar la felicidad completa. Y eso que a juzgar por las imágenes del comienzo de su historia de amor, todo iba sobre ruedas. Enamorado hasta los topes, cordialidad total con su ex, Irene Rosales, y Lola totalmente integrada en la vida familiar con los tres hijos del DJ. Pero hay una piedra en el camino que no le deja sonreír del todo al hijo de Isabel Pantoja en lo que a asuntos del corazón se refiere, y todo tiene que ver con estos dos amores suyos.

Aun así, ninguno de los vértices principales, Kiko e Irene dicen 'esta boca es mía'. El primero ha decidido volcarse en su pareja. Qué mejor manera de hacerlo que ejercer de su fan número uno y apoyarla en su profesión, así que la noche del viernes estaba marcada en rojo en el calendario de los tortolitos y no precisamente para irse de cena romántica. Lola actuaba en el FIBES de Sevilla y allí estuvo su novio para disfrutar de su arte. Eso sí, de los motivos de su distanciamiento con su exmujer ni una respuesta.

Pero ¿qué hay de Irene Rosales? Su actitud con respecto al padre de sus hijas también ha cambiado, es evidente. Y eso que cuando anunciaron su separación todo fueron buenas palabras, los dos dejaron claro que seguían siendo una familia, se querían, se tenían respeto y los dos iban a seguir caminando al unísono por el bien de sus niñas, que para ellos son lo más importante, incluyendo también al hijo mayor del DJ, que para Irene es también un hijo más. Así se les ha estado viendo en distintas ocasiones, llamando la atención cómo Kiko abría las puertas a Guillermo, la actual pareja de Irene. Cordialidad y buena sintonía que brillan por su ausencia y que ni uno ni otro quieren aclarar porqué ha terminado.