Irán insiste en su derecho "inalienable" a enriquecer uranio tras las conversaciones con EEUU

La firmeza del gobierno iraní en mantener sus programas nuclear y de misiles fue uno de los puntos destacados en las declaraciones ofrecidas por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, tras las recientes conversaciones indirectas con representantes de Estados Unidos bajo mediación de Omán. Araqchi, en entrevista exclusiva a Al Yazira, aseveró que Irán considera como "inalienable" su derecho a enriquecer uranio, y reiteró que el país sigue dispuesto a entablar acuerdos internacionales a pesar del reciente endurecimiento de sanciones por parte del gobierno estadounidense. Según informó la cadena Al Yazira, las afirmaciones se produjeron a la salida del foro internacional organizado por el medio en Doha, Qatar.

La postura iraní fue presentada por Araqchi después de la reunión indirecta con funcionarios estadounidenses, un encuentro que marcó el primer contacto de este tipo tras meses de distanciamiento y ausencia de diálogo entre ambas partes. El ministro subrayó que, en palabras textuales, “es un derecho inalienable y tiene que continuar”, al referirse al enriquecimiento de uranio, según publicó Al Yazira. Araqchi sostuvo que los recientes ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos en el verano pasado no lograron neutralizar las capacidades nucleares del país. Defendió que la infraestructura de enriquecimiento permanece operativa y declaró que Irán “sigue preparado para alcanzar un acuerdo sobre enriquecimiento que tranquilice a todo el mundo”, detalló el medio árabe.

El programa de misiles, otro eje prioritario para la república islámica, también fue calificado como asunto "innegociable". De acuerdo con las palabras atribuidas a Araqchi por Al Yazira, este sector resulta, en su opinión, una cuestión estrictamente defensiva para el país. “Innegociable es igualmente el programa de misiles iraní porque se trata de una cuestión defensiva”, afirmó el jefe de la diplomacia iraní según la cadena, indicando que la política nacional sobre estas capacidades se mantiene sin cambios, pese a la presión internacional.

El contexto de las conversaciones se enmarcó en un intento de restablecer los canales de entendimiento bilateral, después de que ambos países atravesaran meses sin contacto oficial, consignó Al Yazira. Aunque el diálogo fue principalmente indirecto, sí se produjo un breve encuentro cara a cara, donde, según Araqchi, ambos equipos compartieron un apretón de manos. “Por lo menos pudimos estrecharnos las manos”, dijo el ministro, antes de matizar que, hasta esa fecha, no se había fijado un calendario para la próxima ronda de negociaciones. Tanto Washington como Teherán consideran deseable una continuación en el corto plazo, pero no hay una fecha específica establecida, según reportó el medio.

Mientras el acercamiento diplomático tomaba forma en Mascate, el presiente estadounidense Donald Trump anunció nuevas sanciones económicas contra Irán, según documentó Al Yazira. Estas medidas incluyeron la imposición de aranceles a productos provenientes de países que mantengan relaciones comerciales con la república islámica. El argumento presentado desde la Casa Blanca fue que "las acciones y políticas del Gobierno iraní siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria (...) para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos", detalló la cadena árabe.

El trasfondo de este nuevo episodio diplomático incluye los ataques del verano anterior lanzados por Estados Unidos e Israel sobre instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní. Ambos gobiernos justificaron la operación con el objetivo de frenar lo que consideran ambiciones nucleares de Irán y, en particular, su presunto interés en desarrollar armamento nuclear, acusación que las autoridades de Teherán han negado reiteradamente. A pesar de los daños causados, Araqchi destacó que la infraestructura clave del programa nuclear permanece en funcionamiento y que no se logró el propósito de destruir sus capacidades, reflejó Al Yazira.

Al Yazira recordó que la reactivación del canal indirecto de comunicación se produce después de una fase de silencio, en la que múltiples puntos friccionantes, como el enriquecimiento de uranio y el desarrollo de misiles, se mantuvieron como principales obstáculos para cualquier avance diplomático. Araqchi calificó el acercamiento como “un buen comienzo” para las negociaciones, aunque reconoció dificultades persistentes en la generación de confianza mutua. El ministro destacó la disposición de Irán a participar en futuras rondas de diálogo con terceros países como mediadores, siempre que se respeten los intereses y derechos nacionales.

La situación internacional de Irán sigue marcada tanto por la presión estadounidense como por la atención internacional al desarrollo de su programa nuclear. Las tensiones derivadas de las nuevas sanciones y la respuesta iraní condicionan la evolución de las relaciones bilaterales, a la espera de futuras decisiones y encuentros. Durante su participación en el foro de Doha, Araqchi también señaló que el camino hacia un entendimiento con Estados Unidos requiere abordar con realismo las diferencias existentes, una postura reiterada por el gobierno de Teherán, de acuerdo con los informes de Al Yazira.

El medio también puntualizó que la comunidad internacional continúa observando cómo se desarrollan estas negociaciones, con el telón de fondo de posibles acuerdos futuros y la continuación de medidas restrictivas. El enfoque iraní hacia el enriquecimiento de uranio y la defensa de su programa de misiles forman parte de la agenda prioritaria de la diplomacia regional, en medio de posiciones encontradas entre los actores implicados. Las próximas semanas y la eventual convocatoria de una segunda ronda de conversaciones podrían determinar la dirección del diálogo bilateral, en un escenario que permanece sujeto a importantes presiones tanto internas como externas, según lo consignado por Al Yazira.