Hansi Flick: "No estaba contento con la primera mitad y los jugadores tampoco"

Un momento destacado durante la victoria del FC Barcelona sobre el RCD Mallorca fue el primer gol de Marc Bernal, cuyo tanto en el minuto 83 generó una reacción inmediata de alegría entre los jugadores suplentes, celebrando desde el banquillo el debut goleador del canterano. La celebración evidenció la importancia de los jugadores emergentes en el proyecto actual del club, en línea con la valoración que realizó Hansi Flick sobre el aporte de los jóvenes y el banco de suplentes como elementos fundamentales para conseguir el triunfo.

Según publicó la agencia EFE, el entrenador del FC Barcelona centró parte de su análisis en la autocrítica realizada por el plantel respecto a la actuación durante la primera parte del encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Flick afirmó que él y sus futbolistas no se sintieron satisfechos con el desempeño mostrado antes del descanso, reconociendo que el equipo no exhibía la dinámica ni la velocidad de juego habituales. “No estaba contento con la primera mitad, y creo que los jugadores tampoco. No jugábamos a nuestro nivel, no éramos dinámicos y pasábamos muy lento. Pero tenemos tres puntos más, tres goles más y una portería a cero. Al final, tengo que decir que ha sido un buen día para nosotros”, expresó el técnico en la sala de prensa del Spotify Camp Nou, de acuerdo con lo consignado por EFE.

La segunda parte del enfrentamiento presentó un cambio significativo en el rendimiento. El propio Flick relató a EFE los puntos clave abordados en el vestuario durante el entretiempo y cómo la conversación se centró en ajustes tácticos y técnicos necesarios para alcanzar el estilo de juego esperado. Destacó que tanto él como el plantel coincidieron en la necesidad de corregir aspectos relacionados con la posición en el campo, la precisión y la velocidad de los pases. “En la primera parte no estaba siendo como el Barça quiere jugar ni como nosotros queremos jugar. La segunda parte fue mucho mejor”, reiteró el entrenador.

El desarrollo del encuentro permitió que algunos jugadores de la cantera tuvieran minutos importantes. Marc Bernal se estrenó como goleador con el primer equipo, lo que Flick calificó como una excelente noticia para el club y el jugador. De acuerdo con lo reportado por la agencia, el técnico recalcó la relevancia que tiene para la institución dar espacio a los talentos que provienen de La Masia, señalando que Marc Bernal aprovechó la oportunidad e hizo “su primer gol, así que perfecto. Lo ha hecho muy bien y el siguiente paso para él es volver al nivel más alto”, en palabras del entrenador recogidas por EFE.

El técnico alemán también analizó el debut de Tommy Marqués, quien jugó su primer partido oficial con el Barcelona. Flick subrayó que el club apuesta por la formación interna como parte de su identidad, y aseguró que Marqués posee potencial demostrable “en cada entrenamiento”. Detalló que la oportunidad brindada al futbolista representa la filosofía del FC Barcelona y la de La Masia, recalcando la relación entre los jóvenes futbolistas formados en el club desde las categorías inferiores.

Durante la rueda de prensa tras el partido, Flick profundizó en los ajustes realizados durante el descanso y en el ambiente que se vive dentro del grupo. Compartió que los propios futbolistas reconocieron que no estaban satisfechos con la primera mitad. El cuerpo técnico, de acuerdo con Flick citado por EFE, expuso las áreas de mejora relativas a la posición, calidad y velocidad de pase, aspectos esenciales para recuperar el estilo de juego deseado. El técnico insistió en que el rendimiento de la segunda parte sí coincidió con los estándares del club.

Otro tema de interés fue la sustitución de Lamine Yamal. Flick explicó, según EFE, que el club está gestionando la carga de minutos de los jugadores jóvenes. Comentó que, en este momento, Yamal disfruta del juego, pero no había mostrado su mejor versión durante los primeros 45 minutos. “Ha mantenido su energía para la segunda [parte] y en el disparo, con gol. Y eso está bien”, relató Flick, agregando que la decisión de sustituirlo fue consensuada con el propio futbolista.

El rendimiento de Marc Casadó también surgió en las declaraciones del entrenador. Flick afirmó que el jugador merecía ser titular, independientemente de la disponibilidad de Frenkie de Jong, quien no se sentía en condiciones óptimas ese día. “Tenemos un montón de partidos y son fantásticos jugadores profesionales, muy enfocados en el entrenamiento. Lo dan todo a este equipo”, mencionó el técnico, manifestando el valor que otorga al trabajo diario y al compromiso.

La estrategia de Flick busca fomentar la competitividad interna y la implicación de todos los componentes del plantel, incluso de aquellos que parten desde el banquillo. El entrenador especificó que espera que todo el equipo entrene al cien por ciento, lo que, en su opinión, se traduce en un mejor desempeño durante los partidos. Dijo estar satisfecho porque considera que esta actitud colectiva es la base del éxito futuro del grupo.

Respecto a las cualidades de Tommy Marqués, Flick valoró tanto su versatilidad como su actitud. Dijo que el joven futbolista puede ocupar diferentes posiciones dentro del campo, incluyendo las de '6', '8', o '10', así como la de interior derecho. El entrenador describió a Marqués como un jugador con confianza y con “excelente lenguaje corporal”, según publicó EFE. Añadió que el futbolista siempre mantiene la cabeza levantada y busca ofrecer opciones a sus compañeros, tanto con el balón como sin él.

El rendimiento del Barça tras el descanso corroboró los mensajes transmitidos desde el banquillo y la importancia que el técnico atribuye a la reacción colectiva. Los ajustes realizados y la confianza depositada en los jóvenes talentos de la cantera se reflejaron tanto en el marcador final como en el ambiente del grupo. Según EFE, Flick insistió en la importancia de que los canteranos sigan creciendo y aportando al primer equipo, considerándolo esencial para el desarrollo del club.

Las declaraciones del entrenador cerraron la comparecencia destacando la importancia de mantener la motivación y el esfuerzo tanto en los entrenamientos como en la competencia oficial, reafirmando la apuesta del FC Barcelona por integrar canteranos y consolidar una plantilla competitiva basada en la disciplina, el trabajo en equipo y el desarrollo interno, de acuerdo con el enfoque transmitido por la agencia EFE.