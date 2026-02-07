Agencias

Hamás pide que la nueva administración tecnócrata palestina entre en Gaza para acelerar la entrada de ayuda

Hazem Qassem, vocero del grupo palestino, urgió a los actores internacionales a facilitar la llegada del comité independiente a territorio gazatí, con el objetivo de agilizar la distribución de suministros esenciales ante la crisis humanitaria

El vocero de Hamás, Hazem Qassem, anunció que la organización está dispuesta a entregar sus responsabilidades de gobierno en la Franja de Gaza al Comité Nacional para la Administración de Gaza. Este grupo de tecnócratas palestinos, integrado por personas no vinculadas a ninguna facción, fue formado de acuerdo con el plan de paz impulsado por Estados Unidos para la región. Según publicó Europa Press, la petición tiene como propósito acelerar el ingreso de ayuda humanitaria al enclave, que enfrenta una grave crisis derivada del conflicto actual.

De acuerdo con Europa Press, Hamás solicitó a los actores internacionales, incluyendo a Estados Unidos y a los países miembros de la Junta de Paz para Gaza, que intervengan con el objetivo de facilitar la entrada de esta administración en territorio gazatí. La formación islamista instó también a Israel, considerado por Hamás como la “ocupación”, a permitir que el nuevo comité comience cuanto antes sus labores en el terreno y coordine los trabajos para agilizar la llegada de suministros esenciales para la población.

Europa Press detalló que el portavoz Hazem Qassem señaló que todo está listo para que Hamás transfiera sus competencias administrativas a la comisión. Según el dirigente, el proceso se realizaría bajo la supervisión de un organismo responsable en el que participen distintas facciones palestinas, representantes de la sociedad civil, jefes tribales y organismos internacionales. El propósito de esta supervisión sería asegurar que la transición ocurra de forma ordenada, completa y transparente, abriendo paso al despliegue de operaciones de socorro urgentes para los habitantes del enclave.

Pese a su disposición al traspaso administrativo, Hamás indicó que no contempla un desarme inmediato, por lo que conserva el control armado en la vida cotidiana de la Franja de Gaza. Europa Press reportó que el movimiento mantiene esta postura como principal fuerza de autoridad efectiva en la zona, mientras continúan las hostilidades y las dificultades para el ingreso de ayuda.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza fue constituido en el marco del plan de paz estadounidense para Oriente Próximo, con la misión de administrar Gaza de manera técnica y no partidista, buscando facilitar tanto la ayuda humanitaria como una futura gobernanza estable. Europa Press explicó que diversas organizaciones internacionales han manifestado su preocupación por la lentitud en el acceso de suministros de emergencia, lo que motivó el llamamiento de Hamás para que el comité de tecnócratas se instale cuanto antes y asuma su papel en la coordinación de la asistencia.

El contexto humanitario en la Franja se agravó en las últimas semanas por la creciente dificultad en la entrega de insumos médicos, alimentos y otros artículos básicos. Según consignó Europa Press, agencias de la ONU y varias ONG han advertido sobre las consecuencias de la demora en la llegada de la ayuda. El llamado de Hamás representa, de acuerdo con el medio, un intento por desbloquear la situación y permitir la intervención directa de la nueva autoridad administrativa, bajo condiciones de vigilancia nacional e internacional para reforzar la transparencia y la legalidad del proceso.

El portavoz del movimiento islamista precisó, según el reporte de Europa Press, que la transferencia de poderes buscaría crear las condiciones necesarias para lanzar de inmediato operaciones de socorro a gran escala. El proceso, según lo expuesto, estaría sujeto a la coordinación con amplios sectores de la sociedad palestina y bajo la observación de actores internacionales, con miras a establecer un marco de transición administrativa que permita afrontar la emergencia humanitaria actual.

El medio añadió que la resistencia de Hamás a desmovilizarse completamente responde a las actuales circunstancias del conflicto y a la presencia continuada de fuerzas israelíes en diversos puntos de la Franja. Pese a esta situación, el grupo reiteró que la prioridad es permitir el avance de la asistencia al enclave y el inicio de un proceso administrativo guiado por tecnócratas desvinculados de los movimientos armados.

En el escenario actual, la demanda de Hamás para la intervención del comité tecnócrata añade un elemento político relevante al debate sobre el futuro de la administración en Gaza y la posibilidad de establecer mecanismos más ágiles para la llegada de ayuda, de acuerdo con la información proporcionada por Europa Press.

