GAC MPV sirve como flota de recepción oficial para APEC China 2026, lo que demuestra la fortaleza de la fabricación china

GUANGZHOU, China, 6 de febrero de 2026

GUANGZHOU, China, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Del 1 al 10 de febrero de 2026, tuvo lugar en Guangzhou el primer evento oficial del Año de China de la APEC, que marcó un momento importante para la cooperación económica de Asia y el Pacífico. Como flota de recepción oficial designada, el MPV de GAC proporcionó servicios de movilidad de alto nivel para las delegaciones participantes, destacando las capacidades de avance de la fabricación automotriz china en el escenario internacional.

Como el mecanismo económico más influyente de Asia-Pacífico, la selección de GAC de APEC subraya la creciente confianza en las marcas automotrices premium de China. Este honor refleja el historial constante de rendimiento y confiabilidad de GAC MPV en los principales eventos nacionales e internacionales. A lo largo de los años, GAC MPV ha aparecido en los XV Juegos Nacionales, la Conferencia de Comprensión de China, las Dos Sesiones Nacionales, el Foro Global de Fortune y el Foro del Libro Azul de Automoción de Xuanyuan. Su aparición repetida en estas ocasiones de alto nivel demuestra el amplio reconocimiento de los organizadores de eventos y consolida aún más su posición en el segmento de MPV premium.

GAC continúa logrando un progreso constante tanto en la reputación de la marca como en el rendimiento del mercado. La familia de monovolúmenes de GAC ha logrado ventas acumuladas superiores a 850.000 unidades, con más de 480.000 de su serie líder. Estos logros posicionan a GAC entre las principales marcas en el segmento de MPV premium de China, manteniendo el liderazgo tanto en volumen de ventas como en valor residual. Su combinación de funcionalidad, refinamiento y durabilidad se ha ganado la confianza de los usuarios en diversos escenarios de movilidad.

A través de la innovación continua, la fabricación avanzada y el desarrollo centradoen el cliente, GAC mantiene su compromiso de promover soluciones de movilidad de alta calidad que satisfagan las necesidades cambiantes de los mercados nacionales y globales. Desde la celebración de conferencias internacionales hasta la mejora de los viajes diarios, el MPV de GAC refleja el progreso de la excelencia automotriz china y la confianza de una industria que entra en una nueva era de movilidad inteligente y sostenible.

Para obtener más información sobre GAC, visite: https://www.gacgroup.com/en o síganos en las redes sociales.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2888883/apec_01.mp4

