El Real Oviedo anuncia "acciones reglamentarias" para "salvaguardar el resultado" del partido ante el Rayo

El Real Oviedo ha mostrado su "solidaridad y empatía" con los jugadores del Rayo Vallecano y ha agradecido que se haya priorizado la "integridad física y la seguridad de los futbolistas" con la suspensión de su partido de este sábado ante el conjunto rayista en Vallecas, pero denuncia el "perjuicio evidente" que supone el aplazamiento para su equipo, ya que se ha anunciado cuando ya se había desplazado a Madrid, y estudiará "acciones reglamentarias" para "salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas".

"Esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro", señaló este sábado en un comunicado.

LaLiga anunció este sábado que el partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, previsto para este mismo sábado a las 14.00 horas en el Estadio de Vallecas, ha suspendía por el mal estado del césped del recinto, que no reúne "las garantías necesarias" para preservar "la integridad física de los jugadores".

La entidad asturiana, aunque agradeció que los organismos competentes "hayan priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas", desveló que estudia incluso reclamar los tres puntos del partido. "A la vista de las circunstancias concurrentes, el Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades", manifestó.

"En consecuencia, el club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas", prosiguió.

A pesar de todo, el Real Oviedo mostró su "solidaridad" con los futbolistas y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano, que el viernes denunciaron la falta de soluciones por parte de la presidencia del club a distintas deficiencias en las instalaciones y en el desarrollo profesional del club. "El club manifiesta su solidaridad y empatía con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano ante la situación que atraviesan, hecha pública en el día de ayer mediante un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)", apuntó el club ovetense.