El primer ministro francés prepara una remodelación gubernamental en los próximos días

París, 7 feb (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se dispone a acometer una remodelación ministerial "en los próximos días", dijo la portavoz gubernamental, Maud Bregeon, y ha pactado con la titular de Cultura, Rachida Dati, que deje su cartera la próxima semana, según informaron este sábado varios medios locales.

En declaraciones a la radio RTL, la portavoz del gobierno confirmó que se espera un "ajuste" ministerial "en los próximos días". Esa remodelación podría tener lugar a más tardar el 22 de febrero, según una fuente gubernamental citada por la misma emisora.

Lecornu y Dati lograron un acuerdo sobre la salida del gobierno de la ministra, que ambiciona conseguir la Alcaldía de París en las elecciones municipales de marzo próximo, en una tensa reunión celebrada esta semana en la que el primer ministro le pidió que dimitiese de su cargo a más tardar la próxima semana, según fuentes citadas por RTL.

Además de Dati, se da por segura la salida del Ejecutivo de la ministra de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria, Marina Ferrari (candidata a la Alcaldía de Aix-les-Bains, en el sureste), y del ministro delegado de Asuntos Rurales, Michel Fournier, que aspira a ser alcalde de Voivres (noreste).

Tras un primer gobierno que duró solo unos días, Lecornu formó un segundo gabinete con la misión fundamental de aprobar el proyecto de presupuestos de 2026, que finalmente logró la pasada semana tras aplicar una disposición constitucional que permite aprobar una ley sin voto parlamentario, y superar varias mociones de censura por usar ese dispositivo legal.

Su objetivo ahora es dar forma su equipo de gobierno para preparar los próximos desafíos, en particular las elecciones municipales, pero también centrarse en temas como la agricultura, la descentralización, la vivienda y la defensa, entre otros.

Un Ejecutivo que le permita encarar la recta final del segundo mandato de Emmanuel Macron hasta las elecciones presidenciales de la primavera de 2027. EFE

EFE

