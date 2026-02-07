El PP exige al Gobierno detallar provincia por provincia las limitaciones de velocidad de la red ferroviaria

El PP ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso con la que pretende que el Gobierno detalle provincia por provincia las limitaciones temporales de velocidad que se han implantado en la red ferroviaria.

En la ofensiva parlamentaria, que lideran los diputados Héctor Palencia y José Vicente Marí Bosó y a la que ha accedido Europa Press, el partido denuncia "la cronificación del caos ferroviario" que sufren los usuarios mediante habituales retrasos, cancelaciones, vibraciones, roturas de catenarias o descarrilamientos, especialmente tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo recuerda en su escrito que la Ley de Movilidad Sostenible incluye una disposición adicional trigésima que establece obligaciones claras y plazos concretos para hacer frente a la acumulación de incidencias, limitaciones operativas y retrasos sufridos por los usuarios en los últimos años.

Sin embargo, el PP apunta que en los últimos días se ha producido "avisos desoídos, cambios de velocidad contradictorios, o mentira sobre los datos", lo que ha generado, según el grupo, una lógica de "conmoción social" en todas las provincias españolas.

Por todo ello, el Grupo Popular pregunta al Gobierno cuántas limitaciones de velocidad se encuentran en la red ferroviaria y, en caso de haberlas, cuál es su ubicación exacta, indicando línea, tramo, punto kilométrico, vía y sentido, así como la velocidad restringida y la velocidad nominal previa.

El PP también quiere conocer la causa que motiva cada una de las limitaciones, especificando si deriva de incidencias en la infraestructura y el diagnóstico técnico que la sustenta, así como si han existido solicitudes en los últimos dos años de los sindicatos de maquinistas y/o ferroviarios o trabajadores, para reducir la velocidad en algún tramo concreto.