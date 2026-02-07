El FC Barcelona se desvincula oficialmente de la Superliga

El FC Barcelona ha anunciado este sábado que se desvincula oficialmente del proyecto de la Superliga europea, el proyecto al que se unió en 2021 con el objetivo de reformar el fútbol continental y en el que ya solo queda el Real Madrid.

"El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", señaló el club azulgrana en un comunicado.

El 19 de abril de 2021, doce clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, anunciaban la fundación de una Superliga europea, que estaría compuesta por un total de 20 equipos. Sin embargo, UEFA, FIFA y las ligas nacionales mostraron su oposición al proyecto, y poco a poco se fueron cayendo todas las entidades firmantes salvo el Real Madrid y el FC Barcelona, los únicos que aguantaban hasta ahora.

El pasado 29 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que la UEFA y FIFA incurrieron en "abuso de dominio y restricción por objeto al bloquear competidores", pero no avaló el proyecto de la Superliga promovida por la empresa A22 Sports Management y apoyada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.