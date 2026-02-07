El All Star de la NBA recupera el 'Shooting Stars' y anuncia nombres del concurso de mates

Miami (EE.UU.), 7 feb (EFE).- La NBA anunció este sábado que el concurso de tiro por equipos 'Shooting Stars' vuelve este año al 'All Star', que se celebrará del 13 al 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles), y presentó a los cuatro participantes, todos ellos debutantes, en el concurso de mates.

El actual campeón y triple ganador en ediciones consecutivas del concurso de mates, Mac McClung, no defenderá su corona, y los cuatro protagonistas del evento serán Carter Bryant (San Antonio Spurs), Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers), Keshad Johnson (Miami Heat) y Jase Richardson (Orlando Magic).

Richardson es hijo del exjugador Jason Richardson, que ganó el concurso de mates en 2002 y 2003 y militó 14 temporadas en la NBA, con pasos Golden State Warriors, Phoenix Suns y Orlando Magic, entre otros.

La participación de estos cuatro jugadores, todos ellos con roles muy secundarios en sus equipos, sigue la línea de las últimas ediciones del evento, en la que se han abstenido en participar grandes estrellas de la liga.

La principal novedad del 'All Star' de este año es el regreso del 'Shooting Stars' un formato en el que cuatro equipos de tres jugadores -incluyendo a leyendas de la NBA- participan en una competición de tiro desde siete posiciones del campo para ver quién acumula más puntos.

Cuenta con la participación de estrellas de la liga como Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Jalen Brunson (New York Knicks) o Karl-Anthony Towns (New York Knikcs), entre otros, además de los exjugadores Richard Hamilton, Corey Maguette, Ron Harper Sr. y Allan Houston.

El equipo 'All-Star' estará conformado por Holmgren, Hamilton y el alero de los Toronto Raptors, Scottie Barnes.

El equipo 'Cameron' lo integrarán Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) y Maguette.

Dylan Harper (San Antonio Spurs), Ron Harper Jr. (Boston Celtics) y Harper Sr. compondrán el equipo 'Harper'.

Mientras que el equipo 'Knicks' presentará a Brunson, Towns y Houston.

A diferencia de las pasadas ediciones del concurso, que se dejó de celebrar en 2015, cada jugador realizará un tiro desde siete posiciones distintas y sumará puntos para su equipo. Una vez el trío haya hecho un intento desde un mismo lugar, se moverá a la siguiente ubicación hasta llegar al centro del campo, donde tendrán tantos intentos como quieran hasta que expire el tiempo.

La NBA no ha dado todavía a conocer la alineación del concurso de triples, donde el escolta de los Miami Heat, Tyler Herro, no defenderá tampoco el título logrado el año pasado. EFE