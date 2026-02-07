Al menos 14 muertos en una nueva masacre de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Al menos 14 personas han muerto en un ataque de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo vinculado a Estado Islámico, perpetrado en la noche del viernes en tres aldeas de Bapakombe, en la provincia de Kivu Norte, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC).

Los milicianos atacaron las aldeas de Boti, Isigo y Mambimbi e incendiaron varias casas, ha explicado el responsable de la sociedad civil de Bapakombe, Kasaho Kanyamulamba Boniface, citado por el portal de noticias congoleño 7sur7.

El ataque ha provocado la paralización de toda la actividad en la región, según fuentes de la sociedad civil, que alertan de un desplazamiento de la población para buscar refugio en la ciudad de Kambau.

Hace menos de una semana fueron ejecutados al menos diez civiles en la cercana zona de Mwenye, con lo que se confirma la expansión de la presencia de las ADF en esta parte del territorio de Lubero.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.