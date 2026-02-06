Zuckerberg (Meta) sopesó dejar de investigar daños sociales en sus plataformas por ocasionarles problemas y críticas

En septiembre de 2021, un día después de la publicación de informes basados en filtraciones que acusaban a Instagram de empeorar la imagen corporal de un 32 por ciento de las adolescentes usuarias que ya presentaban malestar con su apariencia, Mark Zuckerberg intercambió mensajes internos confidenciales con altos ejecutivos de Meta donde planteó la conveniencia de continuar realizando investigaciones sobre los problemas sociales que generan sus plataformas. Según detalló The Verge tras acceder a estos documentos, Zuckerberg expresó su preocupación sobre el impacto negativo que estas investigaciones traen a la reputación de la empresa, señalando que motivan más problemas legales y críticas públicas que a sus competidores.

Tal como informó The Verge, los documentos internos cobran relevancia en el contexto de una demanda presentada por la fiscalía del estado de Nuevo México contra Meta y sus plataformas Facebook e Instagram. La acusación señala que la compañía creó un “mercado para depredadores en busca de hijos” y promovió de manera engañosa la seguridad de sus servicios para adolescentes. En medio de estos procesos judiciales, la revelación de la postura del CEO de Meta sobre la continuación de las investigaciones internas muestra un debate dentro de la compañía acerca de la mejor estrategia para abordar los efectos sociales negativos asociados a sus productos.

La empresa, propietaria de Instagram, Facebook, Threads y WhatsApp, efectúa regularmente estudios internos que abordan cuestiones como la salud mental de los jóvenes y otros desafíos sociales. Estos análisis tienen como objetivo comprender mejor los comportamientos de los usuarios y los problemas emergentes, en busca de ofrecer mejores medidas de seguridad digital para los adolescentes. No obstante, la publicación de los resultados a menudo coloca a Meta en el centro de la atención pública y de investigaciones legales, como ocurrió durante la comparecencia ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos respecto a la gestión del abuso sexual infantil y los riesgos para la salud mental de menores en redes sociales, tal y como reportó The Verge.

Zuckerberg, en los correos electrónicos dirigidos a ejecutivos como la entonces directora de operaciones Sheryl Sandberg y el jefe de asuntos globales Nick Clegg, expresó que al investigar y documentar estos asuntos, Meta recibe presión pública desproporcionada en comparación con compañías como Apple. En una parte del intercambio citada por The Verge, el CEO argumentó que informar sobre estos comportamientos termina dando la impresión de que tales problemas son más frecuentes en sus servicios que en otros. Además, diferenció el enfoque de Meta frente a otras empresas, señalando que varios de sus rivales, entre los que citó a YouTube, Twitter y Snap, abordan la cuestión de los daños sociales en menor medida o carecen de recursos suficientes para emprender este trabajo exhaustivo. Acusó a YouTube de evitar activamente la controversia y cuestionó la capacidad investigadora de Twitter y Snap, aunque reconoció que sí existen iniciativas dentro de esas plataformas, como el Comité Asesor de Jóvenes y Familias de YouTube o el Índice de Bienestar Digital de Snap.

A pesar de las inquietudes manifestadas por Zuckerberg y el riesgo reputacional generado por los informes internos, varios directivos con acceso a los correos defendieron la continuidad de este tipo de estudios. David Ginsberg, entonces vicepresidente de producto, elección y competencia, remarcó la importancia de mantener la investigación interna al margen de los objetivos vinculados a la imagen pública, enfocándose en el desarrollo de productos y experiencias de usuario de calidad, de acuerdo con lo publicado por The Verge. Tras el debate interno, el equipo de dirección decidió no frenar la labor investigadora, aunque sí la sometió a una vigilancia y centralización mayores para acotar riesgos.

Meta ha insistido en que estas investigaciones han servido para la adopción de nuevas medidas, como la introducción de perfiles de adolescentes con protecciones específicas y el desarrollo de más herramientas para que padres puedan gestionar la experiencia de sus hijos, tal como puntualizó el portavoz Andy Stone al medio citado. “Meta está orgullosa de nuestro compromiso continuo con realizar investigaciones transparentes y líderes en la industria. Como hemos hecho durante años, seguimos utilizando estos conocimientos para lograr mejoras significativas, como introducir cuentas para adolescentes con protecciones integradas y proporcionar a los padres herramientas para gestionar las experiencias de sus hijos”, declaró Stone.

En el caso específico de la demanda en Nuevo México, la fiscalía argumentó que, de haberse divulgado la información relevante identificada en esos estudios internos, Meta habría podido evitar las acusaciones de publicidad engañosa sobre la seguridad de sus plataformas. Meta respondió rechazando las imputaciones y reiteró que las investigaciones han derivado en mejoras concretas para la seguridad adolescente, detalló The Verge.

El proceso judicial en Nuevo México avanzará la próxima semana, cuando se esperan nuevos alegatos de la fiscalía relacionados con la documentación interna de la compañía y su manejo de los problemas sociales asociados a sus redes sociales.