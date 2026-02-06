Paz Padilla se emociona al hablar de la boda de su hija Anna Ferrer

Paz Padilla ha expresado la emoción que siente ante la próxima boda de su hija Anna Ferrer, quien contraerá matrimonio con Mario Cristóbal en junio en la provincia de Cádiz. De acuerdo con Europa Press, la presentadora ha compartido algunos de los momentos más íntimos en el proceso de preparación de la ceremonia, destacando la cercanía y complicidad que mantiene con su hija durante estos días, señalando que lo más valioso para ella es acompañarla en esta etapa y aconsejarle disfrutar plenamente de cada instante.

Durante la reciente celebración del 50º aniversario del Club Siglo XXI, evento que coincidió con las dificultades que enfrenta Andalucía por el temporal, Paz Padilla se encontró con el Rey Felipe VI, un momento que la presentadora calificó como especial según detalló Europa Press. Al referirse a su experiencia con el monarca, Padilla afirmó: “Siempre con mi Majestad. Es muy cercano, simpatiquísimo, muy amable, siempre, siempre. Y luego ha sido un evento muy bonito, ha sido un acto muy bonito. Ya he coincidido muchas veces con él. Sí, sí, sí, con él y con las Reinas. Y siempre son igual de cercanos. No he podido hacerle reír porque hay mucho protocolo. Hay mucho guardaespaldas, por favor. Qué barbaridad”. La humorista compartió en sus redes sociales la imagen tomada junto al monarca, subrayando la amabilidad de Felipe VI en este tipo de encuentros.

En el contexto de la organización de la boda, Padilla explicó a Europa Press que Anna Ferrer es una persona perfeccionista en la preparación del enlace. Pese a ello, la presentadora ha buscado transmitirle tranquilidad y perspectiva, asegurando que el principal consejo que le ofrece a su hija es que disfrute del proceso y que celebre este momento con naturalidad. “Ella es muy perfeccionista, pero yo le digo que la boda es para disfrutarlo ella y nosotros, y ya está”, manifestó la presentadora al medio. Subrayó además que la boda no se realiza para el público ni para terceros, sino para los propios novios y sus familias. “Que no se preocupe, que no se casa para los demás. Hay que vivir el momento. La boda es para disfrutarla, yo con la mía estuve dos semanas llorando. Cada vez que cerraba los ojos y recordaba... ¡Qué bonito!. Luego ya lo que venga después”, relató Padilla según Europa Press.

En cuanto a los preparativos personales junto a su hija, Padilla indicó al medio Europa Press que Anna solicita su apoyo y colaboración en la organización de la ceremonia nupcial, lo que la llena de ilusión. Afirmó también que su papel en este proceso no es el de una madre dominante, sino el de una figura de apoyo y consejo. Respecto a la elección del atuendo para el evento, Padilla comentó: “Yo sí, sí. Quiero ir muy guapa. Y claro, algo tengo, pero quiero ir discreta. Quiero ir discreta y acorde con la edad”.

El medio Europa Press reportó que la humorista participó en la celebración del aniversario del Club Siglo XXI luciendo un conjunto de cuadros vichy en tonos blanco y negro. Al finalizar el evento, atendió a los medios y amplió detalles sobre sus impresiones del acto, el ambiente con el monarca y su visión sobre la inminente boda de su hija.

Durante su encuentro con los medios, la humorista recordó algunos pasajes personales, asociando las emociones que vivió en su propia boda con las sensaciones que espera que experimente su hija durante la ceremonia. Insistió en que vivir la experiencia con intensidad y sin presiones externas resulta fundamental para preservar recuerdos significativos en este tipo de celebraciones.

Por su parte, Europa Press contextualizó la actualidad de Padilla resaltando la atención de la presentadora ante los acontecimientos meteorológicos que afectan Andalucía, su tierra natal, aunque ello no le impidió acudir a un evento relevante para el ámbito social y cultural madrileño, como fue el aniversario del citado club.

La presencia de Paz Padilla en un evento social tan relevante y su interacción con la Familia Real, unidas a la expectativa frente a la boda de Anna Ferrer, han sido abordadas por Europa Press reflejando el papel mediático y familiar de la presentadora en una etapa significativa tanto en lo profesional como en lo personal.