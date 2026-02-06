ONG alertan de la persistencia de la mutilación genital que sufren 230 millones de niñas y mujeres en el mundo

ONG han alertado de la persistencia de la mutilación genital femenina que afecta a 230 millones de niñas y mujeres en el mundo, con motivo del Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se celebra este 6 de febrero.

Ante esta realidad, Entreculturas trabaja desde hace años para abordar esta violencia y proteger los derechos de las niñas a través de programas como 'La LUZ de las NIÑAS', que cuenta con casi 15 años de experiencia sobre el terreno. Este trabajo de acompañamiento se realiza junto a organizaciones aliadas y comunidades en 20 países de África y América Latina, incluidas aquellas zonas marcadas por crisis humanitarias y desplazamiento forzado.

Uno de estos países es Chad, donde el 34% de las mujeres de entre 15 y 49 años han sido sometidas a mutilación genital, según datos de Unicef. Allí, Entreculturas trabaja junto al JRS combinando educación, protección y cohesión social con el objetivo de generar cambios sostenidos en las comunidades.

Según ha explicado la directora de proyectos del JRS en la región del lago Chad, Maimouna Konaté, "la prevención solo es efectiva cuando existe un trabajo comunitario continuado, una consolidación de los referentes locales y una implicación de toda la comunidad". Un enfoque que, añade, "ya se está reflejando en el descenso de estas prácticas en la zona donde trabajamos".

Desde el trabajo directo con niñas y mujeres, la responsable de programas de JRS Chad, Marie-Grace Longaye, ha incidido en la importancia de contar con espacios seguros, donde realizar un acompañamiento psicosocial continuado de quienes han sufrido esta violencia. En su experiencia, estos procesos de sensibilización "permiten que las niñas y mujeres recuperen la confianza, expresen lo vivido y fortalezcan su resiliencia", a la vez que se reduce el riesgo de que la práctica continúe reproduciéndose.

En el campo sanitario, la doctora María del Carmen Gutiérrez Vélez, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), ha recordado en conversaciones con Entreculturas, que esta práctica constituye una grave forma de violencia desde el punto de vista médico y de derechos humanos, ya que "es un procedimiento lesivo que no tiene fines médicos, busca realizar un daño intencionado y tiene múltiples consecuencias tanto físicas como psicológicas que pueden prolongarse durante años".

En este sentido, la especialista ha hecho hincapié en que la erradicación de esta práctica sigue siendo compleja si no se actúa desde la concienciación social. "La formación en los ámbitos sanitarios, educativos, servicios sociales es fundamental para identificar mujeres y niñas que han sufrido esta práctica y concienciar sobre sus efectos lesivos, con el fin de que se erradique su práctica en los países de origen", ha recordado.

En esta jornada, Entreculturas ha insistido en la necesidad de garantizar una educación libre de violencias que se apoye en enfoques centrados en la salud y el bienestar emocional para erradicar esta práctica. En palabras de la responsable de comunicación de 'La LUZ de las NIÑAS', Irene Sánchez Prieto, "poner fin a la mutilación genital femenina requiere un compromiso sostenido con la educación, los derechos humanos y la dignidad de las niñas en todos los contextos".

UNICEF: SE DEBERÍA AVANZAR "27 VECES MÁS RÁPIDO"

Por su parte, UNICEF España ha recordado que la mutilación genital es "una de las formas más graves de violencia contra las niñas" y ha advertido de que para alcanzar la meta de erradicación en 2030, la reducción de esta práctica debería avanzar "27 veces más rápido" que en la actualidad.

Además, ha abogado por la educación de las niñas, el fortalecimiento de leyes y políticas que protejan sus derechos, el acceso a servicios de calidad para quienes están en riesgo o han sobrevivido y el trabajo con comunidades "para transformar normas sociales dañinas son medidas eficaces que requieren tiempo y recursos".

Si bien UNICEF España ha advertido de que, aunque en las últimas décadas se han logrado avances, incluida una disminución progresiva del riesgo de mutilación genital femenina para las niñas en los países más afectados --de un 47% en 1993 a un 33% en 2023--, "el progreso sigue siendo frágil y desigual, y corre el riesgo de estancarse o revertirse si no se mantiene el compromiso político y financiero".

En esta misma línea, ha destacado que "la inacción tiene consecuencias". "Sin una financiación sostenida, millones de niñas perderán tanto la protección como la esperanza", ha subrayado.

Igualmente, ha apuntado que invertir en la eliminación de la mutilación genital femenina "no solo es un imperativo moral: cada dólar invertido puede generar un retorno estimado de 10 dólares, mientras que el coste de tratar las complicaciones de salud asociadas a esta práctica sigue aumentando para los sistemas sanitarios".