Los Game Changers Spain Awards reconocerán a los líderes y compañías que están transformando el futuro digital en España

The Game Changers Lab celebró este jueves el acto de presentación de los 'Game Changers Spain Awards', unos galardones que nacen con la vocación de reconocer a las personas y empresas que están liderando el cambio real hacia un futuro digital más humano, sostenible y con impacto en el negocio.

Bajo el lema 'Mensajeros del futuro, antorchas del progreso humano', el encuentro reunió en el Espacio Cultural Serrería Belga de Madrid a unos ochenta directivos y líderes de innovación, tecnología y transformación digital bajo una visión común: tomar el pulso al ecosistema actual de innovación en España.

Para el director ejecutivo de de The Game Changers Lab, José Monteiro, "este ecosistema tiene la vocación de colaborar, de conectar los puntos del cambio, pero este capital de conocimiento no tiene sentido si no se traduce en acciones. Por eso, estos premios pretenden reconocer la colaboración entre empresas y también el liderazgo e inspiración dentro de las compañías".

Los 'Game Changers Spain Awards' buscan reconocer a los referentes del cambio, así como a perfiles emergentes, referentes todos ellos de compromiso con el progreso humano, e impulsar la colaboración entre los sectores privado, público, científico y social, como se informa en una nota de prensa.

Así, estos galardones reconocerán los proyectos que mejor respondan a los grandes desafíos del progreso digital en ámbitos clave como la inteligencia artificial, los datos, la ciberseguridad, la experiencia de cliente o la transformación organizativa, invitando a la comunidad a convertirse en protagonista activa del cambio.

Las trece categorías incluyen premios al mérito y premios por retos, propuestos por la comunidad y votados por el Steering Committee de The Game Changers Lab, que está formado por reputados líderes de innovación y cambio, como han destacado desde la organización.

UN RELATO COMPARTIDO SOBRE LIDERAZGO, VISIÓN Y FUTURO

Uno de los momentos centrales del evento fue la entrega de los premios honoríficos, que recayeron en Sebas Muriel, Chief Digital Officer (CDO) de Telefónica, y Juan Parra, presidente de DXC Technology Europe. Además, durante su participación en el encuentro, los dos directivos compartieron sus claves de liderazgo, innovación y visión de futuro.

En palabras de Muriel, "elegir un equipo supone complementarse, no solo en los skills técnicos sino en la forma de ser. En las grandes organizaciones, más allá del organigrama, es muy relevante saber quién te puede ayudar a mover un proyecto, quién te puede proporcionar una información valiosa para tomar decisiones, qué teclas tocar dentro de la compañía, y, probablemente, esa lectura no la puede ni la podrá hacer una IA".

Por su parte, Parra destacó que "el rol más difícil de un líder es determinar la velocidad a la que tienes que llevar al equipo para que sea suficientemente rápido para que avance, pero no tanto para que alguien se quede atrás. Esto se aprende con el tiempo y varía mucho en función del puesto. Los resultados son importantes, pero es clave tener la ambición de ayudar a la gente y haber mejorado la forma de hacer negocios".

A lo largo de la conversación, ambos han coincidido en la necesidad de abordar la transformación digital actual desde una mirada estratégica, ética y profundamente humana, donde la tecnología esté al servicio de las personas y del propósito de las organizaciones. "En apenas cinco años ya no hablaremos de B2B o B2C, sino que todo lo liderará el B2A (Agentes de IA)", concluyó el Chief Digital Officer de Telefónica.