Jorge Rodríguez espera que todos los presos sean liberados "a más tardar" el próximo viernes

Durante una visita al centro de detención conocido como Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en el distrito metropolitano de Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, declaró que el proceso legislativo que permitirá la liberación de los presos políticos podría culminar esta semana. Según detalló Europa Press, Rodríguez expresó su expectativa de que todos los detenidos bajo estas causas salgan en libertad entre el martes y, como plazo máximo, el viernes, siempre que la ley de amnistía reciba la aprobación definitiva en el Parlamento.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, la Asamblea Nacional de Venezuela dio el primer paso para la aprobación de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que contempla la liberación de personas encarceladas por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. La legislación también abarca a quienes fueron detenidos por participar en las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, aunque con excepciones relevantes: quedan excluidos aquellos procesados o condenados por delitos considerados graves, como violaciones severas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas. Para entrar en vigor, la medida requiere una segunda votación favorable en el Legislativo.

El medio Europa Press informó que durante su visita al centro de reclusión, Rodríguez estuvo acompañado por el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión encargada de recabar opiniones sobre la nueva normativa. En el encuentro, Rodríguez explicó que la ley de amnistía, en sus palabras, “no genera ningún tipo de reserva” y subrayó la importancia de aplicar la justicia y el perdón en el contexto político actual del país. El presidente parlamentario compartió estas declaraciones en sus redes sociales, donde además publicó un video abrazando a familiares de los reclusos, en un gesto dirigido a la opinión pública y a las familias afectadas por estas detenciones.

En referencia a la naturaleza de la amnistía, Europa Press recogió la opinión de Gonzalo Himiob, fundador de la organización no gubernamental Foro Penal, dedicada al monitoreo de la situación de los presos políticos en territorio venezolano. Himiob opinó que definir la amnistía como un ‘acto de clemencia’ desvía su significado. “Las amnistías no son eso, no sitúan a nadie en la posición de ‘perdonar’. Implican una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado que abarca casos ya finalizados y los que estén en curso”, escribió el activista en redes sociales, aludiendo al tratamiento que las autoridades chavistas han dado al tema.

La tramitación de la Ley de Amnistía responde a demandas de sectores políticos y sociales que reclaman la liberación de personas detenidas por motivos vinculados a sus convicciones o actividades políticas. Según publicó Europa Press, los impulsores de la reforma sostienen que la medida busca contribuir a la convivencia democrática, si bien mantiene excluidos a quienes afrontan procesos por delitos calificados como graves en la legislación nacional e internacional. La discusión en el Parlamento ha incluido consultas con distintas organizaciones y familiares de los afectados, con la intención de definir cuidadosamente el alcance de la amnistía y evitar controversias legales posteriores.

Según consignó Europa Press, la entrada en vigor de la ley dependerá de su aprobación en segunda instancia parlamentaria, un procedimiento habitual en el sistema legislativo venezolano que permite la revisión integral del texto antes de convertirse oficialmente en ley. La expectativa en el entorno político es que este proceso culmine en los próximos días, facilitando la excarcelación de las personas incluidas en el proyecto, aunque la definición de casos excluidos sigue generando debate.

Dentro del contexto presentado por Europa Press, la medida se da en un escenario marcado por la polarización política y actos recientes de protesta ciudadana. Las detenciones relacionadas con la coyuntura electoral y los posteriores enfrentamientos han elevado la presión nacional e internacional sobre el Gobierno para actuar en materia de derechos humanos y libertades públicas. Sectores opositores y organizaciones internacionales han exigido medidas concretas para aliviar la situación de los reclusos y fortalecer el diálogo político en Venezuela.

Europa Press también reseñó que este debate ha generado reacciones encontradas en la opinión pública, considerando las diferentes posturas sobre la pertinencia y extensión de la amnistía. Algunas organizaciones han argumentado la necesidad de una liberación inmediata de los detenidos, mientras que otras se mantienen cautelosas en torno al alcance de la ley y la posible impunidad para casos que revisten mayor gravedad.

El seguimiento a los próximos pasos legislativos y la efectiva puesta en práctica de la norma serán claves según reportó Europa Press, tanto en el escenario interno como de cara a los compromisos internacionales adquiridos por Venezuela en materia de derechos humanos y procesos políticos inclusivos.