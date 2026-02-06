Israel bombardea un edificio en Gaza tras su primera orden de evacuación desde el alto el fuego

El Ejército de Israel ha ejecutado este viernes un bombardeo contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, poco después de emitir su primera orden de evacuación en el enclave desde la entrada en vigor el 10 de octubre del acuerdo de alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según ha informado el diario palestino 'Filastin', el ataque ha alcanzado un edificio de tres plantas en el barrio de Zeitún, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, había señalado poco antes en un mensaje en redes sociales que el edificio iba a ser atacado "debido a la presencia de infraestructura terrorista de Hamás en su interior o cerca del mismo".

"Por su seguridad, deberá evacuar el edificio inmediatamente y alejarse del mismo al menos cien metros", apuntó en su mensaje. De esta forma, se trata del primer bombardeo de Israel contra Gaza tras una orden de evacuación, si bien durante estos meses ha llevado a cabo ataques sin emitir previamente estas advertencias.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, elevaron el jueves a 71.851 los muertos y a 171.626 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 574 fallecidos y 1.518 heridos --a los que se suman 717 cadáveres recuperados de zonas de las que se retiraron las fuerzas israelíes-- desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.