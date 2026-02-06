Frisby España presenta recurso de apelación contra la marca colombiana en la Audiencia Provincial de Alicante

La cadena de restaurantes Frisby España ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante contra la firma colombiana de mismo nombre ante la decisión del Juzgado de lo Mercantil de esta ciudad que le obligó en noviembre a suspender el uso de su marca mientras se resolvía el litigio entre ambas compañías por usurpación de su imagen y personaje corporativos.

"La empresa confía en obtener una resolución rápida por parte de la jurisdicción de apelación que le permita obtener la autorización definitiva de apertura y, finalmente, iniciar sus operaciones comerciales, tal y como estaba previsto desde hace varios meses", informó la compañía en un comunicado.

En paralelo, Frisby España ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante una demanda reconvencional de alcance excepcional, mediante el cual ha solicitado "la restitución íntegra del beneficio indebido obtenido" por la empresa colombiana como consecuencia directa de la mediatización del conflicto.

Con el fin de determinar con exactitud dicho beneficio, la firma española ha solicitado al órgano judicial español "la adopción de medidas de prueba exhaustivas", entre las que se incluye "una pericia contable y patrimonial integral" de la entidad colombiana, para obtener su condena al pago de la totalidad de los beneficios operativos y patrimoniales excepcionales e indebidos generados entre mayo y diciembre de 2025.

En este mismo órgano judicial, Frisby España ha presentado sus alegaciones de fondo con el objetivo de demostrar "la inexistencia de cualquier infracción marcaria o acto de competencia desleal", así como "la ausencia de notoriedad de la marca alegada en el territorio de la Unión Europea".

Frisby España ha recordado que también ha presentado sus conclusiones definitivas tanto ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

La firma espera que, tras este paso, se cancelen las marcas en los registros europeos para finalizar el procedimiento administrativo y privar de sustancia jurídica" a las acciones judiciales actualmente dirigidas contra ella.

"Frisby España constata que el intento de privarla de la marca denominativa 'Frisby' en Europa está condenado al fracaso", señala la empresa, y agrega que el nuevo depósito marcado realizado por la empresa colombiana "ha sido objeto de oposición por parte de tres empresas independientes, completamente ajenas al presente litigio".

Pese a los litios abiertos, la compañía española ha subrayado que dispone de un plan de crecimiento "plenamente estructurado y cuantificado", cuya ejecución ya ha comenzado, con un programa inicial que contempla la apertura de doce restaurantes en España.

El conflicto judicial entre ambas compañías comenzó en mayo de 2025, cuando un grupo de empresarios españoles liderados por el belga Charles Dupont solicitó el registro de la marca Frisby para operar en España y en la Unión Europea.