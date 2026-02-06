Agencias

Fallece un trabajador tras precipitarse varios metros desde el techo de una nave en Viator

Servicios de emergencia confirmaron la muerte de un operario de 33 años, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico al caer mientras realizaba tareas en una nave del polígono La Juaida, en Viator, según fuentes oficiales

Las autoridades desplazaron efectivos sanitarios, bomberos, agentes de la Guardia Civil, representantes de la Inspección de Trabajo y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía al polígono La Juaida en Viator, Almería, después de recibir una alerta sobre un accidente laboral. Datos oficiales reportados por Europa Press y el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía confirman que un trabajador de 33 años murió tras caer de varios metros de altura desde el techo de una nave industrial la mañana del viernes.

La llamada de emergencia, según informó Europa Press, se realizó alrededor de las 8:45 horas desde la calle Río Adra. En el aviso se comunicó la caída de un empleado mientras realizaba labores sobre la cubierta de la referida nave. Las circunstancias exactas que provocaron el accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes y expertos en seguridad laboral, según señalaron fuentes del 112 Andalucía.

El trabajador sufrió un traumatismo craneoencefálico como consecuencia del impacto tras la caída, accidente que los servicios médicos confirmaron poco después de su llegada. Diversos equipos desplazados a la zona verificaron en el lugar el fallecimiento de la víctima, por lo que no se procedió a su traslado hospitalario. El siniestro ha motivado la intervención de los Bomberos del Consorcio del Poniente, así como de los equipos de emergencia sanitaria convocados por el centro de coordinación.

De acuerdo con los detalles proporcionados por el medio Europa Press y el 112 Andalucía, el caso se ha remitido a la Inspección de Trabajo, entidad encargada de analizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el entorno laboral. También intervino el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, que habitualmente evalúa los procedimientos implementados por las empresas para prevenir accidentes similares.

El polígono industrial La Juaida, escenario donde se produjo la caída mortal, es una de las áreas empresariales de Viator y alberga diversas instalaciones industriales donde se desarrollan actividades de mantenimiento y obras en altura. Estos trabajos requieren la aplicación de protocolos específicos para minimizar los riesgos hacia los empleados, según destacan organismos de prevención como señala el comunicado difundido por Europa Press.

Por su parte, efectivos de la Guardia Civil realizaron las diligencias pertinentes en la zona tras su desplazamiento al lugar, colaborando con la Inspección de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales en el esclarecimiento de los hechos. Las investigaciones abiertas buscan determinar si existieron fallos en los sistemas de protección y si la nave cumplía con las condiciones técnicas y legales necesarias para la ejecución de las tareas desarrolladas por el trabajador.

El incidente supone una de las tragedias laborales registradas en la provincia de Almería durante este año, recibiendo atención de los diferentes cuerpos de emergencia y de las instituciones responsables de la seguridad en el ámbito profesional. Los resultados de las investigaciones determinarán las causas exactas de la caída y la existencia o no de responsabilidades adicionales por parte de la empresa responsable de la nave.

