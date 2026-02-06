Agencias

El río Duero se desborda próximo a su desembocadura sin causar heridos

Guardar

Lisboa, 6 feb (EFE).- El río Duero se desbordó en la madrugada de este viernes cerca de su desembocadura sin causar heridos, informó a EFE una fuente de la Protección Civil portuguesa, que avanzó que se ha activado el nivel máximo de alerta por riesgo de inundaciones en la cuenca del Duero.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Pedro Araújo precisó que las localidades de Oporto y Vila Nova de Gaia han sido las afectadas por esta crecida del caudal, que ha inundado tanto viviendas como comercios próximos a las orillas y que ha llevado a evacuaciones "preventivas". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mueren 15 personas por una explosión en un lugar de culto chií en la capital de Pakistán, Islamabad

Al menos quince fallecidos y más de ochenta heridos deja un estallido en un centro de reunión de la comunidad chií en Islamabad, donde las autoridades investigan el posible vínculo con un ataque suicida atribuido a los talibán paquistaníes

Mueren 15 personas por una

Argentina crea la Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación

El Ejecutivo encabezado por Javier Milei impulsa una estrategia institucional destinada a contrarrestar información errónea, respondiendo a relatos que, según el Gobierno, buscan confundir a la sociedad mediante datos inexactos y campañas de descrédito en distintos soportes mediáticos

Argentina crea la Oficina de

Alemania avala la condena en Hungría al activista Maja T. por una agresión a dos neonazis

El ministro Alexander Dobrindt considera legítima la sentencia tras la agresión cometida durante el llamado Día del Honor en Budapest, donde la víctima sufrió lesiones graves, mientras la defensa sostiene que Maja T. no portaba armas

Alemania avala la condena en

La construcción cae un 1,2% en 2025 y pone fin a cinco años de crecimiento, según Nalanda

La construcción cae un 1,2%

Renfe mantiene la suspensión en regionales desde Vigo Guixar a Santiago y Ourens, mientras reanuda el resto de servicios

Renfe mantiene la suspensión en