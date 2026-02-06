El río Duero se desborda próximo a su desembocadura sin causar heridos

Lisboa, 6 feb (EFE).- El río Duero se desbordó en la madrugada de este viernes cerca de su desembocadura sin causar heridos, informó a EFE una fuente de la Protección Civil portuguesa, que avanzó que se ha activado el nivel máximo de alerta por riesgo de inundaciones en la cuenca del Duero.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Pedro Araújo precisó que las localidades de Oporto y Vila Nova de Gaia han sido las afectadas por esta crecida del caudal, que ha inundado tanto viviendas como comercios próximos a las orillas y que ha llevado a evacuaciones "preventivas". EFE