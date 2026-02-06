El Leganés frena el 'sorpaso' del Granada con otra victoria en Butarque

El CD Leganés venció (1-0) al Granada este viernes en el inicio de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, gracias al solitario gol de Gonzalo Melero a los ocho minutos del duelo celebrado en Butarque, donde se mantienen fuertes los madrileños.

El conjunto 'pepinero' firmó su tercera victoria seguida en casa y sumó 32 puntos, frenando la racha y el intento de 'sorpaso' en la tabla del equipo nazarí, que venía de ganar al líder Racing y se queda en 29 aún con margen con el descenso. El fuerte inicio ante su público dio premio rápido a los de Igor Oca.

El portero visitante Luca Zidane ya había evitado un gol cuando Melero abrió la lata, pero los locales no sacaron más renta a su gran primer tiempo. Pese a los cambios de Pacheta, al Granada le costó cambiar el guion pero terminó haciendo sufrir a un 'Lega' que se defendió bien de los centros a su área.