El Consejo General de Dentistas aclara que los colutorios no suponen un riesgo para la salud si están bien pautados

Los colutorios bucales no suponen un riesgo sistémico si se utilizan con una pauta adecuada, y pueden tener beneficios en la prevención y el control en tratamientos clínicos si están bien prescritos, según el presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro Reino.

En las redes sociales o en algunos medios de comunicación se difunden mensajes que advierten sobre la peligrosidad de estos productos, pero si están indicados por un dentista, constituyen "herramientas eficaces y seguras" para los pacientes. Aún así, desde el Consejo han aclarado que los enjuagues orales no reemplazan al cepillado ni a la higiene interdental.

"El debate público sobre salud es positivo y necesario, pero siempre entre profesionales cualificados y desde luego conviene huir de mensajes simplistas o categóricos que pueden generar alarma injustificada", ha señalado Castro.

De hecho, algunos colutorios con agentes antiplaca o antisépticos ayudan a reducir la inflamación gingival y la carga bacteriana, y pueden complementar a la higiene oral y al tratamiento profesional. Otros enjuagues bucales con flúor son útiles en pacientes con alto riesgo de caries o personas que sufran de sequedad bucal, halitosis o tengan una ortodoncia.

"En la consulta no se prescribe un colutorio de forma indiscriminada. Se selecciona en función del objetivo terapéutico, del estado de salud oral del paciente y del tiempo durante el cual va a utilizarse", ha explicado Castro.

EN PERIODOS LIMITADOS Y BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA

Algunos de estos enjuagues tienen antisépticos como la clorhexidina, que son eficaces en la reducción de la placa y gingivitis a corto plazo. Aún así, su uso prolongado no está indicado porque pueden tener efectos secundarios como tinción dental, alteraciones del gusto o irritación de las mucosas. Por ello, es preferible utilizarlos durante "periodos limitados y siempre bajo supervisión profesional".

Otros antisépticos bucales pueden contener alcohol, lo que puede resultar irritante en algunas personas con sequedad bucal o mucosas sensibles. Sin embargo, esto no justifica que existan "evidencias científicas sólidas que justifiquen mensajes alarmistas sobre supuestos riesgos sistémicos derivados del uso de colutorios genéricos".

Desde el Consejo General de Dentistas han recordado a la ciudadanía que la base de la salud bucodental es cepillarse los dientes dos veces al día con pasta fluorada y la higiene interdental diaria. Además, ante problemas como la enfermedad periodontal, halitosis persistente, alto riesgo de caries o sequedad bucal, recomiendan consultar su uso con un profesional. Los colutorios bucales solo se deben utilizar cuando hay un beneficio concreto y tras la recomendación o prescripción de un dentista.

"El valor de cualquier producto sanitario reside en su correcta indicación. Los colutorios, bien prescritos, forman parte de estrategias seguras y eficaces para mejorar la salud bucodental de la población", ha concluido Óscar Castro.