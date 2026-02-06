Detenidos cinco policías en Yakutsk, en el este de Rusia, por torturar y matar a un sospechoso de narcotráfico

Un tribunal ruso ha ordenado este jueves la detención preventiva de cinco agentes de Policía acusados de haber torturado y matado a una persona bajo custodia al ser sospechosa de tráfico de drogas, sobre lo que pretendían "obtener información".

Así lo han anunciado las autoridades judiciales de la República de Sajá, situada en el extremo oriente ruso, según las cuales los agentes realizaron en octubre de 2025 un registro de una casa ubicada en Marja, Yakutsk, en el que hallaron indicios de la posible participación de la víctima en actividades de narcotráfico.

Posteriormente, la víctima "fue trasladada a una comisaría, donde los agentes la torturaron, extralimitándose en sus funciones y violando la Ley Federal de Policía" con el objetivo de "obtener información", explica el texto. "El 19 de octubre de 2025, la víctima falleció en el Hospital Republicano número 2 a causa de las lesiones sufridas", agrega.

Por ello, los agentes están acusados de abuso de poder con resultado, por negligencia, de muerte de la víctima o de lesiones graves, y de abuso de poder cometido con el uso de tortura.

En consecuencia, el Tribunal Municipal de Yakutsk, considerando "la gravedad de los cargos, la identidad de los acusados y otras circunstancias", ha ordenado "el ingreso en prisión preventiva de los cinco por un período de un mes y 19 días, o hasta el 21 de marzo de 2026", pese a que la medida puede ser recurrida.

La corte ha tomado esta decisión a tenor de la petición del investigador principal de Asuntos Internos de la región, respaldada también por el fiscal, y tras desestimar la solicitud de arresto domiciliario presentada por los abogados de la defensa.