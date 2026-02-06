Colombiana Fruko y sus Tesos lidera orquestas internacionales en Día Nacional de la Salsa

San Juan, 6 feb (EFE).- La colombiana Fruko y sus Tesos, la venezolana Los Adolescentes y el dominicano Chiquito Team Band serán algunas de las orquestas internacionales que se presentarán en el Día Nacional de la Salsa, en Puerto Rico, el 22 de marzo próximos, anunciaron este viernes los organizadores.

Será la primera vez que de Fruko y sus Tesos se presente en el magno evento, que este año se volverá a llevar a cabo en la Plaza de la Independencia, en San Juan, y donde el año pasado Willy García se convirtió en el primer artista colombiano en actuar como solista.

Asimismo, otros salseros que participarán de la edición 2026 serán el dominicano José Alberto 'El Canario', La Sonora Ponceña, La India, Mickey Cora y su Orquesta Cábala -que celebrará sus 50 años de carrera-, Puerto Rico es Salsa con Joey Hernández, Simón Pérez y Guillo Rivera, Carlos García y Manolito Rodríguez y La Zónika.

La orquesta Fruko y sus Tesos contó durante muchos años con el cantante Wilson Manyoma, también conocido como Wilson Saoko, quien falleció en febrero de 2025 en Cali a sus 73 años.

Durante su carrera como cantante, Manyoma grabó más de 300 canciones, entre ellas, el éxito 'El Preso'.

Fruko y sus Tesos fue fundada en 1970 en Medellín por el músico Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido por su apodo 'Fruko'.

La voz de Manyoma también le permitió integrar la orquesta Sonora Juventud, de la que era voz líder y con The Latin Brothers, con el que grabó 'El serrucho'.

Otras canciones que lo hicieron popular son 'Los charcos', 'Tú sufrirás' y 'Dime qué pasó'.

El Día Nacional de la Salsa se suele realizar en el estadio Hiram Bithorn, pero debido a que se remodeló para el Clásico Mundial de Béisbol, los organizadores no encontraron otro lugar alternativo para celebrarlo.

La primera edición de esta tradicional cita se celebró en 1983 y en ella participó el legendario y ya fallecido vocalista Ismael Rivera. No obstante, su oficialización se concretó con la Ley 100 del 17 de junio de 2000 para rendir homenaje a este afamado género musical.

Desde entonces han actuado en esta iniciativa míticos artistas como Héctor Lavoe, Willie Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Richie Ray y Bobby Cruz, El Gran Combo de Puerto Rico, Cano Estremera, Roberto Roena, Gilberto Santa Rosa, Bobby Valentín y Willie Rosario, entre otros. EFE