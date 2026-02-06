Bruselas expresa "plena solidaridad" con Sánchez tras los ataques de Musk y el fundador de Telegram

El portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, subrayó que la Unión Europea reclama responsabilidades a las plataformas digitales, mientras que simultáneamente respalda a los usuarios y promueve la protección de los menores ante riesgos como contenidos ilegales o productos nocivos. De acuerdo con información publicada por Europa Press, el ejecutivo europeo manifestó su apoyo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, luego de que Elon Musk, propietario de X, y Pavel Durov, fundador de Telegram, cuestionaran públicamente la iniciativa española enfocada en limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y en perseguir penalmente a los directivos de plataformas que no eliminen contenidos de odio considerados ilegales.

Según informó Europa Press, la Comisión Europea transmitió este viernes su “plena solidaridad” con Sánchez y expresó un rechazo explícito a los calificativos empleados por Musk y Durov, quienes acusaron de fascismo al gobierno tras conocerse la propuesta legislativa. En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, Thomas Regnier enfatizó que el ejecutivo comunitario apoya tanto a los líderes de los Estados miembro como sus medidas nacionales orientadas a exigir rendición de cuentas por parte de las plataformas digitales respecto al cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

El medio detalló que la postura de Bruselas incluye la condena de cualquier tipo de descalificación hacia Sánchez y una reafirmación sobre el papel de la ley europea como marco regulador común, que debe ser seguido de manera obligatoria por todas las plataformas tecnológicas y redes sociales que operan en los países miembros de la Unión. En sus comentarios, Regnier expuso que la Unión Europea no solo demanda responsabilidad y transparencia de las empresas tecnológicas, sino que también empodera a los usuarios y presta especial atención a la protección de colectivos vulnerables como los menores, amenazados por estafas y la proliferación de contenidos peligrosos en internet.

Europa Press reportó que el portavoz también hizo hincapié en la defensa de la libertad de expresión y la integridad de los procesos electorales dentro del entorno digital europeo. Regnier declaró ante diversos medios que la Comisión continuará colaborando estrechamente con los Estados miembro para garantizar que Internet proporcione un espacio seguro, transparente y confiable, reflejando de este modo la intención de mantener una vigilancia constante sobre el cumplimiento por parte de las plataformas digitales.

Además, Europa Press puntualizó que Bruselas ya había dado su respaldo en días anteriores a la intención del presidente Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Sin embargo, la Comisión resaltó la necesidad de que las normativas nacionales se ajusten estrictamente al marco legal y a los límites establecidos en la propia DSA. Ante la iniciativa española, el ejecutivo comunitario recordó que no está permitido imponer exigencias adicionales a las empresas tecnológicas más allá de las obligaciones contenidas en la ley europea, y mostró reservas respecto a la figura de la persecución penal de los directivos de plataformas ante el incumplimiento de la norma, cuestionando la viabilidad de tales medidas.

Dentro de este contexto, el portavoz Regnier subrayó el valor del Código de Conducta voluntario para plataformas digitales, que se apoya en el principio del respeto mutuo, y reiteró que la legislación europea establece un marco armonizado que todos los actores del sector digital deben respetar. Según Europa Press, este posicionamiento reafirma la pretensión europea de establecer reglas de juego claras y iguales para todos, al tiempo que se mantiene el equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y las garantías de expresión en el ámbito digital.