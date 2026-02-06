Agencias

Bruselas expresa "plena solidaridad" con Sánchez tras los ataques de Musk y el fundador de Telegram

La Comisión Europea condena las descalificaciones de Elon Musk y Pavel Durov hacia el Ejecutivo español tras el anuncio de restricciones a redes para menores, reafirmando el respaldo comunitario a la aplicación estricta de la ley digital europea en España

Guardar

El portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier, subrayó que la Unión Europea reclama responsabilidades a las plataformas digitales, mientras que simultáneamente respalda a los usuarios y promueve la protección de los menores ante riesgos como contenidos ilegales o productos nocivos. De acuerdo con información publicada por Europa Press, el ejecutivo europeo manifestó su apoyo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, luego de que Elon Musk, propietario de X, y Pavel Durov, fundador de Telegram, cuestionaran públicamente la iniciativa española enfocada en limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y en perseguir penalmente a los directivos de plataformas que no eliminen contenidos de odio considerados ilegales.

Según informó Europa Press, la Comisión Europea transmitió este viernes su “plena solidaridad” con Sánchez y expresó un rechazo explícito a los calificativos empleados por Musk y Durov, quienes acusaron de fascismo al gobierno tras conocerse la propuesta legislativa. En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, Thomas Regnier enfatizó que el ejecutivo comunitario apoya tanto a los líderes de los Estados miembro como sus medidas nacionales orientadas a exigir rendición de cuentas por parte de las plataformas digitales respecto al cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

El medio detalló que la postura de Bruselas incluye la condena de cualquier tipo de descalificación hacia Sánchez y una reafirmación sobre el papel de la ley europea como marco regulador común, que debe ser seguido de manera obligatoria por todas las plataformas tecnológicas y redes sociales que operan en los países miembros de la Unión. En sus comentarios, Regnier expuso que la Unión Europea no solo demanda responsabilidad y transparencia de las empresas tecnológicas, sino que también empodera a los usuarios y presta especial atención a la protección de colectivos vulnerables como los menores, amenazados por estafas y la proliferación de contenidos peligrosos en internet.

Europa Press reportó que el portavoz también hizo hincapié en la defensa de la libertad de expresión y la integridad de los procesos electorales dentro del entorno digital europeo. Regnier declaró ante diversos medios que la Comisión continuará colaborando estrechamente con los Estados miembro para garantizar que Internet proporcione un espacio seguro, transparente y confiable, reflejando de este modo la intención de mantener una vigilancia constante sobre el cumplimiento por parte de las plataformas digitales.

Además, Europa Press puntualizó que Bruselas ya había dado su respaldo en días anteriores a la intención del presidente Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Sin embargo, la Comisión resaltó la necesidad de que las normativas nacionales se ajusten estrictamente al marco legal y a los límites establecidos en la propia DSA. Ante la iniciativa española, el ejecutivo comunitario recordó que no está permitido imponer exigencias adicionales a las empresas tecnológicas más allá de las obligaciones contenidas en la ley europea, y mostró reservas respecto a la figura de la persecución penal de los directivos de plataformas ante el incumplimiento de la norma, cuestionando la viabilidad de tales medidas.

Dentro de este contexto, el portavoz Regnier subrayó el valor del Código de Conducta voluntario para plataformas digitales, que se apoya en el principio del respeto mutuo, y reiteró que la legislación europea establece un marco armonizado que todos los actores del sector digital deben respetar. Según Europa Press, este posicionamiento reafirma la pretensión europea de establecer reglas de juego claras y iguales para todos, al tiempo que se mantiene el equilibrio entre la protección de los derechos de los ciudadanos y las garantías de expresión en el ámbito digital.

Temas Relacionados

Pedro SánchezComisión EuropeaElon MuskPavel DurovBruselasEspañaLey de Servicios DigitalesPlataformas digitalesUnión EuropeaXEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Fallece un trabajador tras precipitarse varios metros desde el techo de una nave en Viator

Servicios de emergencia confirmaron la muerte de un operario de 33 años, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico al caer mientras realizaba tareas en una nave del polígono La Juaida, en Viator, según fuentes oficiales

Fallece un trabajador tras precipitarse

Airbus entregó 19 aviones comerciales en enero, seis menos que un año antes

El fabricante europeo suministró aeronaves a 15 empresas distintas en enero y cerró contratos para casi medio centenar de unidades, a la espera de anunciar sus proyecciones para el año próximo junto con sus resultados financieros

Airbus entregó 19 aviones comerciales

La inflación de Chile desciende hasta el 2,8% interanual en enero, su menor nivel en casi cinco años

El índice de precios al consumidor marcó en enero su cifra más baja desde 2021, según el Instituto Nacional de Estadísticas, mientras el Banco Central optó por conservar la tasa clave y reforzar la estabilidad en el mercado local

La inflación de Chile desciende

Socialistas y liberales en el PE critican que dos comisarios acudan a un acto de campaña de la derecha en Eslovenia

Diversos grupos parlamentarios exigen a la Comisión Europea investigar el respaldo de altos funcionarios a partidos afines en Eslovenia, alegando posible vulneración de la neutralidad institucional durante la campaña electoral que inicia en las próximas semanas en ese país

Socialistas y liberales en el

Detenido en Dubái el autor del ataque a tiros contra el subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

Detenido en Dubái el autor