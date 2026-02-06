Bruselas enviará una misión de observación durante las elecciones de Perú

Bruselas, 6 feb (EFE).- El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) dijo este viernes que mandará una misión de observación electoral para las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Perú, que se celebrarán el 12 de abril.

La alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, nombró observadora jefa a la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, quien también contará con un equipo de diez expertos electorales.

"Es un privilegio liderar la Misión de Observación Electoral en Perú, una responsabilidad que llevaré a cabo con gran cuidado y respeto. Las próximas elecciones tienen el potencial de promover la estabilidad política y consolidar la tradición democrática del Perú", dijo Corrado tras el nombramiento.

El comunicado del SEAE añadió que la decisión de enviar esta misión de observación "refleja la colaboración continua de la UE con Perú para impulsar conjuntamente la democracia, y en particular un proceso electoral inclusivo, creíble y transparente".

La misión permanecerá en Perú hasta que termine del proceso electoral, que podría incluir una posible segunda vuelta presidencial el 7 de junio.

En los comicios generales se elegirá al nuevo presidente o presidenta para el período 2026-2031, y se renovará el Congreso peruano que, por primera vez en más de treinta años, estará compuesto por dos cámaras, con 60 senadores y 130 diputados. EFE