Banco Sabadell gana 1.775 millones en 2025 (-2,8%) y recomprará acciones por 800 millones

Banco Sabadell cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en 2024, y ha anunciado un plan de recompra de acciones de 800 millones, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

El banco ha explicado que el resultado se debe a los extraordinarios de 2024 y que sin su efecto, el beneficio neto habría crecido un 3,4% interanual.

Asimismo, ha señalado que la recompra de acciones ya cuenta con la autorización del Banco Central Europeo (BCE) y que se iniciará el próximo lunes, y que la cifra se compone de 365 millones de euros con cargo a resultados de 2025, más 435 millones de euros del exceso de capital generado por encima del 13%.

