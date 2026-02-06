Apple TV transmitirá la Fórmula 1 inspirado en la película 'F1', asegura Eddy Cue

El acuerdo de derechos de transmisión de la Fórmula 1 alcanzado por Apple TV incluye la cobertura de todas las carreras, prácticas y sesiones de clasificación durante cinco años en territorio estadounidense, tras el éxito de la película ‘F1’ protagonizada por Brad Pitt. De acuerdo con la agencia EFE, el vicepresidente senior de Servicios de Apple, Eddy Cue, explicó que la película no solo motivó a la plataforma a buscar los derechos del campeonato, sino que propició el rediseño de la experiencia de consumo, incorporando inspiración directa de la producción audiovisual para ofrecer una cobertura más inmersiva y personalizada al público.

El contrato, valorado en 750 millones de dólares, se firmó meses después del estreno de ‘F1’, dirigida por Joseph Kosinski. El filme, rodado con acceso especial al entorno de la Fórmula 1 gracias al visto bueno del director ejecutivo de la competición, Stefano Domenicali, se convirtió en la película deportiva más taquillera hasta la fecha y figura como candidata a cuatro premios Óscar. Según detalló EFE, la colaboración cercana entre los equipos de la Fórmula 1 y Apple durante la realización de la película permitió a la plataforma experimentar de primera mano los desafíos y particularidades de este deporte, lo que, según Cue, abrió “una gran oportunidad para seguir innovando” en la manera en que se presenta la competencia en directo.

Entre las funciones avanzadas que ofrecerá la transmisión en Apple TV, Eddy Cue adelantó a EFE que los usuarios podrán elegir seguir a sus pilotos favoritos con un solo clic. Se habilitará la visualización de acciones simultáneas de otros monoplazas, buscando que la experiencia en pantalla refleje la complejidad y exigencia de conducir vehículos de Fórmula 1. La plataforma también incorporará recursos visuales para dotar a la cobertura de un carácter más cinematográfico, intentando trasladar la intensidad y dificultad de las carreras al público general. Cue sostuvo que, tras la experiencia vivida en el proceso de filmación, la percepción sobre el nivel atlético de los pilotos cambió: “La película hizo que la gente viera lo difícil y lo increíbles que son los atletas que manejan esos carros... Parece fácil pero es una de las cosas más difíciles en el mundo”, dijo el ejecutivo a EFE.

Apple TV refuerza así su apuesta por la programación deportiva en directo. EFE consignó que la plataforma ya había anunciado en noviembre que desde 2026 todos los partidos de la Major League Soccer (MLS) estarán disponibles para suscriptores en Estados Unidos, sumándose a la transmisión de los Friday Night Baseball iniciada en 2022. Cue aseguró que anticipa el año más importante para el catálogo deportivo de la plataforma, “más grande que hemos tenido en deporte”, en palabras recogidas por la agencia.

En cuanto a otros vínculos de Apple con el espectáculo deportivo, el medio EFE puntualizó que, aunque Apple TV no transmite el Super Bowl, sí mantiene presencia a través del patrocinio de Apple Music al espectáculo del medio tiempo. Para la edición correspondiente, el puertorriqueño Bad Bunny encabezará el show, convirtiéndose en el primer solista hispano en asumir ese rol. Cue expresó su entusiasmo, recordando los logros recientes del artista y mencionando que espera ver lo que considera será “el espectáculo de medio tiempo más grande del mundo”.

Apple TV también aprovechó la ocasión para anunciar próximas producciones de entretenimiento previstas para 2026. Según EFE, el evento de presentación reunió numerosas figuras y adelantó algunos estrenos destacados, como la serie 'Lucky' con la actuación de Ana Taylor-Joy; 'Outcome', una película protagonizada por Keanu Reeves; y la adaptación televisiva de 'Cape Fear' con la participación de Amy Adams, Patrick Wilson y Javier Bardem.

Todos estos movimientos refuerzan la estrategia de Apple TV de posicionarse como un actor relevante tanto en la transmisión deportiva en directo como en la producción de contenidos audiovisuales originales, en un mercado donde la oferta por derechos y experiencias innovadoras continúa en expansión, conforme al panorama detallado por EFE y declaraciones de alto nivel en la compañía.