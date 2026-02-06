Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 6 de febrero

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Resultados Sabadell, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-beneficios-ingresos-empleados/199

-- 9.00 horas. Índice de Producción Industrial. Diciembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi-ine-estadistica-datos-graficos/79/espana/106

-- 12.00 horas. IPC en Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-graficos/657

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

