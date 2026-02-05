Spotify presenta oficialmente Page Match y permitirá comprar libros físicos desde la aplicación

Los libros en formato impreso y digital constituyeron el 73% de los ingresos del sector editorial durante 2025, un dato que respalda el nuevo enfoque de Spotify al expandir sus servicios en este mercado. Según informó Europa Press, la compañía de streaming lanzó oficialmente Page Match, una función que permite sincronizar audiolibros con ejemplares físicos o electrónicos para que los usuarios puedan alternar entre ambos formatos sin interrumpir la experiencia de lectura. Asimismo, la empresa anunció una asociación estratégica con Bookshop.org, gracias a la cual será posible adquirir libros en papel directamente desde la plataforma.

Spotify detalló que Page Match, funcionalidad cuya existencia se filtró en enero, ofrece a los usuarios la posibilidad de seguir el ritmo de una historia tanto en versión auditiva como en texto impreso o digital. El mecanismo está pensado para adaptarse a los diferentes momentos del día, permitiendo que los lectores mantengan el hilo argumental ya sea que estén en casa, en el coche o realizando actividades fuera del hogar. De acuerdo con Europa Press, la empresa indicó en su página web: “Creemos que cuando encuentras un libro que te engancha por completo, no deberías tener que soltarlo. En lugar de detenerte o perder el ritmo cuando necesitas subirte al coche o salir a correr, ahora puedes seguir con la historia”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la función Page Match está disponible para los suscriptores Premium y los miembros del plan Audiolibro+, quienes pueden utilizarla dentro de sus cuotas mensuales de horas de escucha. Los usuarios que no tengan suscripción podrán acceder a esta opción para aquellos audiolibros que hayan adquirido previamente en la aplicación. En cuanto a la cobertura geográfica, Spotify confirmó que Page Match se lanzó en los países donde ya existe la sección de audiolibros, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y determinados territorios europeos. Por ahora, España queda fuera de este primer despliegue.

En lo relativo a la compra de libros físicos, la alianza de Spotify con Bookshop.org representa un movimiento orientado a fortalecer el papel de las librerías independientes dentro del ecosistema digital. Según consignó Europa Press, próximamente los usuarios en Estados Unidos y Reino Unido podrán realizar pedidos de ejemplares en papel directamente a través de la app, con lo que la empresa de streaming busca incrementar la interacción con los contenidos editoriales tradicionales. “Las compras realizadas en Spotify apoyarán directamente a esas librerías y a los autores que dieron vida a esa historia”, explicó Spotify en su comunicado corporativo.

Andy Hunter, fundador y director ejecutivo de Bookshop.org, afirmó a Europa Press que la nueva integración económica respalda a las librerías independientes con cada venta concretada por medio de la aplicación. Esta iniciativa subraya la intención de Spotify de contribuir al sostenimiento del sector editorial más allá del formato digital, canalizando recursos a establecimientos locales y a la comunidad de creadores de contenido literario.

El incremento de opciones para escuchar o leer una misma obra, junto con la posibilidad de adquirir ediciones impresas, posiciona a Spotify como un actor que apuesta por la diversidad de consumo en la industria editorial. La compañía pretende así generar nuevas dinámicas de acceso y disfrute para los lectores, aprovechando la tecnología para facilitar la transición fluida entre distintos soportes, según publicó Europa Press. En este contexto, la expansión del catálogo y los vínculos con organizaciones como Bookshop.org suponen una evolución respecto a la tradicional distribución de audiolibros o música, abriendo la plataforma a usos vinculados directamente con el fomento de la lectura y el impulso a las librerías independientes.