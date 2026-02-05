Sánchez: "No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por los tecnoligarcas del algoritmo"

Durante su intervención en el VIII Congreso Nacional de Industria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió directamente a la polémica surgida por las críticas de destacados empresarios tecnológicos internacionales, remarcando que la fortaleza de la democracia española no se verá afectada por la presión de los líderes de grandes plataformas sociales. Además de rechazar abiertamente las objeciones procedentes del sector tecnológico, el mandatario remarcó el papel primordial del Estado en la defensa de los derechos fundamentales y la protección de los menores frente a los riesgos asociados a las redes sociales. Según publicó el medio, Sánchez argumentó que la actuación estatal no pretende restringir la libertad, sino resguardar a la sociedad y, especialmente, a los jóvenes frente a un entorno digital que calificó como “tóxico” e “impune”.

El medio detalló que estas declaraciones de Sánchez respondieron al mensaje emitido en Telegram por el cofundador de dicha plataforma, Pavel Durov, quien se manifestó en contra de la propuesta del Gobierno español de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Durov, en comunicación masiva a los usuarios de su red, defendió que las medidas regulatorias impulsadas en España representarían una amenaza directa para las libertades de internet y advirtió que el país podría transformarse en un “estado de vigilancia bajo el pretexto de protección”, según reportó la fuente.

Por otra parte, el propietario de la red social X, Elon Musk, también expresó públicamente su rechazo al presidente español, calificándolo de “fascista” tras conocerse los planes regulatorios. En respuesta a estos ataques, Sánchez recurrió a la red X para responder con una cita adaptada del clásico literario Don Quijote de la Mancha, escrita por Cervantes: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”, reafirmando así su intención de mantener el rumbo en la regulación de las plataformas digitales a pesar de las presiones, según informó el medio.

Durante su ponencia en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Sánchez reiteró su preocupación sobre el impacto que tienen actualmente las redes sociales en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes, asegurando que “la fuerza del Estado está para proteger a nuestras democracias de los ataques que sufren y de los retos que tiene ante sí. Está para proteger a nuestros hijos y a nuestras hijas de ese universo tóxico, impune, en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales. Eso que he llamado un Estado fallido”. De acuerdo con la información recogida, el presidente insistió en que el papel del Gobierno es impulsar regulaciones ante nuevos riesgos planteados por el ámbito digital.

El medio puntualizó que Sánchez se mostró crítico frente a quienes sostienen que la regulación tecnológica supone una forma de control o de restricción de las libertades. El jefe del Ejecutivo argumentó que “regular no es sinónimo de controlar ni hacer política es lo mismo que ejercer tiranía”, subrayando que la sociedad debe cuestionar abiertamente objetivos, límites y responsabilidades de la innovación tecnológica. Planteó varias interrogantes ante el auditorio: “¿Para qué queremos esa innovación?, ¿para ampliar derechos o para poner en riesgo esos derechos?, ¿para fortalecer la democracia o para erosionarla?, ¿para mejorar la vida de la gente o para que unos pocos hagan caja?, ¿queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño?, ¿que convierta la privacidad en mercancía?, ¿una sociedad en la que un tecnoligarca pueda meterse, como se metieron ayer en los móviles, de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras?”.

Finalmente, según consignó el medio, Sánchez remarcó su posición de confrontar las críticas sin ceder en la defensa de la regulación digital, declarando: “No nos van a quebrar, porque la voz de la razón de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo”. De cara a las controversias surgidas tanto a nivel internacional como interno sobre el futuro de la protección digital para la infancia y la responsabilidad social de las empresas tecnológicas, el presidente expuso que el interés público y la defensa de los valores democráticos seguirán guiando la actuación del Ejecutivo español en este ámbito.