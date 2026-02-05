Puigdemont celebra que el TJUE anule la retirada de su inmunidad y lo ve un "revés muy duro" para la Eurocámara

Carles Puigdemont, líder de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña, resaltó desde Bruselas el significado de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que no solo anula la suspensión de su inmunidad parlamentaria, sino que marca un precedente judicial relevante para el respeto de los derechos de las minorías políticas dentro de la Unión Europea. De acuerdo con información difundida por la prensa y detallada por diversos medios, Puigdemont manifestó que la decisión judicial representa, según sus palabras, una "gran trascendencia" ya que el TJUE revocó con contundencia la resolución previa del Tribunal General de la UE, que había avalado inicialmente la retirada de la inmunidad como eurodiputado dictada por el Parlamento Europeo.

El medio reportó que Puigdemont se dirigió a la prensa en la sede del Parlamento Europeo tras conocerse la sentencia, donde calificó de "viciado" el proceso que terminó con la privación de su inmunidad y la de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, también eurodiputados de JxCAT en la legislatura pasada. Según las declaraciones reproducidas por la prensa, Puigdemont aseguró que la resolución evidencia que existió una "clara falta de imparcialidad" en los órganos implicados y que se vulneraron sus derechos fundamentales. "Hoy todos conocemos una decisión de una gran trascendencia del TJUE. Una gran trascendencia porque revoca la sentencia del Tribunal General de la UE con una contundencia insólita, y porque es un revés muy duro para el Parlamento Europeo", expresó el político catalán.

Tal como publicó el medio, Puigdemont explicó que la noticia supone una satisfacción notable tanto para los afectados como para los partidarios de la independencia de Cataluña, interpretando el fallo como un respaldo jurídico a su causa y como una contribución a la mejora de las garantías democráticas dentro del ámbito europeo. En palabras de Puigdemont, "nos alegra como defensores de la causa de la independencia de Cataluña, como una causa que contribuye a la mejora de la democracia, y nos alegra también como europeos porque una vez más la lucha de la independencia catalana ha conseguido que el máximo tribunal de la Unión Europea se posicione a favor de derechos de minorías de derechos que han estado vulnerados", en referencia a la repercusión política e institucional de la sentencia.

El medio también consignó que Puigdemont atribuyó a una coalición de partidos españoles y de instituciones estatales la decisión previa de suspender su inmunidad. Según afirmó, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Vox y Ciudadanos, habrían actuado de manera concertada, contando —según expuso— con el respaldo del Gobierno español y del Reino de España, así como con la "complicidad vergonzosa" de la Presidencia del Parlamento Europeo, actualmente liderada por Roberta Metsola.

De acuerdo con los detalles proporcionados por la prensa, la sentencia del TJUE revoca la decisión del Parlamento Europeo que en su momento había privado de la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y a otros dos eurodiputados catalanes. Esta medida de suspensión había generado un prolongado litigio sobre la procedencia y legitimidad de la actuación institucional en el marco de procedimientos judiciales abiertos en España contra los citados dirigentes independentistas, en relación con los hechos posteriores al referéndum de independencia de octubre de 2017.

La revocación de la decisión europea, según informan los reportes periodísticos, modifica el estatus jurídico de Puigdemont, Ponsatí y Comín, devolviéndoles la protección legal que concede la inmunidad parlamentaria en el ámbito europeo. Este giro en los acontecimientos, de acuerdo con Puigdemont, refleja que la actuación institucional previa careció de las debidas garantías procesales y permite a los afectados continuar con su actividad política y de representación sin la amenaza directa de acciones judiciales impulsadas desde España.

Puigdemont sostuvo que la resolución constituye una victoria no solo personal, sino también colectiva para el independentismo catalán y las minorías políticas que, según manifestó, ven en esta decisión una reivindicación del derecho a la representación y la participación en las instituciones europeas. El expresidente insistió en que el fallo del TJUE muestra que "la lucha de la independencia catalana ha conseguido que el máximo tribunal de la Unión Europea se posicione a favor de derechos de minorías de derechos que han estado vulnerados", reforzando su argumento sobre la trascendencia política del dictamen y la repercusión internacional que otorga a su movimiento.

El medio remarcó que la sentencia del TJUE deja en evidencia la controversia entre distintas instancias europeas y nacionales sobre las implicancias de los procedimientos legales en torno a la inmunidad parlamentaria. En este contexto, Puigdemont detalló que la reacción de los partidos y autoridades españolas, así como la postura de la presidencia del Parlamento Europeo, tuvieron un rol determinante en la situación que ahora ha sido revertida tras el pronunciamiento del tribunal europeo.

La información difundida aclara que se prevé una ampliación de la cobertura informativa a medida que se analicen las implicancias y posibles desarrollos de la sentencia, incluyendo las reacciones de los diferentes actores políticos y las respuestas institucionales tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea.