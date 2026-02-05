Marcelino Iglesias defiende que la JEC validó llamar a votantes durante las campañas electorales

Marcelino Iglesias sostuvo que “contar una historia completa en una campaña electoral, en un mensaje telefónico, es complicado”, en referencia a las limitaciones de espacio y tiempo al emplear esta herramienta durante la campaña. El expresidente de Aragón abordó esta cuestión y otras relativas al uso de comunicaciones telefónicas dirigidas a los votantes, mientras defendió la validez de los mensajes emitidos a través de líneas fijas en el contexto electoral.

Según consignó Europa Press, Iglesias explicó en una entrevista en 'Onda Cero' que la Junta Electoral Central permitió el contacto con votantes por medio de llamadas o mensajes telefónicos durante las campañas electorales, siempre que se realicen a teléfonos fijos. “La JEC validó en su día que se pueda enviar mensajes telefónicos a los votantes durante las campañas electorales, siempre y cuando sea a través de los teléfonos fijos”, detalló el exdirigente socialista. Iglesias añadió que la legalidad de llamar a celulares está limitada por los requisitos de protección de datos personales, ya que recurrir a bases de datos con teléfonos móviles implicaría prácticas no permitidas. El antiguo presidente autonómico remarcó que solo resulta posible emplear listas de teléfonos fijos de manera legal para este tipo de campañas, excluyendo los móviles debido a restricciones derivadas de la legislación sobre privacidad.

El expresidente señaló que el PSOE de Aragón ha “aprovechado” su voz en intervenciones telefónicas para informar a los aragoneses sobre el posicionamiento del Partido Popular respecto al incremento de las pensiones, subrayando que “el PP no aprobó el incremento de las pensiones en el Congreso”, según reportó Europa Press. Al consultársele por qué su mensaje no aludía a otras medidas sociales incluidas en el mismo decreto del incremento de pensiones, tales como la moratoria antidesahucios, Iglesias justificó la omisión argumentando la limitación de tiempo y formato: “contar una historia completa en una campaña electoral, en un mensaje telefónico, es complicado”.

Iglesias también abordó en la entrevista la situación electoral del PSOE en Aragón y expresó un respaldo explícito a la candidata socialista Pilar Alegría. Durante la conversación, afirmó que Alegría es “la mejor candidata que nunca ha tenido Aragón”. Aun así, reconoció el contexto adverso reflejado por las encuestas, que prevén resultados “por debajo de los 20 escaños” para el partido. De acuerdo con Europa Press, el exdirigente atribuyó parte de estas previsiones poco alentadoras a que haber ocupado el Gobierno en plena inestabilidad política ha supuesto un reto para el PSOE y para sus aspirantes. Iglesias indicó que la exposición en el Ejecutivo puede suponer un obstáculo adicional durante el proceso electoral, lo que se refleja en las expectativas reducidas por los sondeos.

A pesar de las cifras poco optimistas, el exlíder regional sostuvo ante Europa Press su esperanza en que el resultado final del PSOE mejorará los pronósticos, fundamentando esa previsión en la relevancia del porcentaje de votantes que aún permanecen indecisos. Iglesias consideró que este segmento de electorado podría modificar el panorama en las urnas, y manifestó confianza en un desenlace electoral más favorable que el anticipado por las encuestas.

Durante la entrevista, Iglesias también proporcionó argumentos sobre la utilización de estrategias de comunicación directa para motivar el voto y difundir mensajes clave del partido. Sostuvo que resulta legítimo recurrir a mensajes telefónicos en el contexto de la campaña, siempre que se adapten a los límites legales establecidos por la Junta Electoral Central y la normativa de privacidad. Aludió igualmente a la dificultad que implica sintetizar políticas y medidas complejas en mensajes muy breves, y defendió la elección de los contenidos prioritarios en función del contexto y el formato disponible.

Europa Press recogió que, sobre el debate en torno a la inclusión de diversas políticas dentro del decreto sobre pensiones, Iglesias optó por incidir especialmente en la cuestión de la subida de las pensiones en sus comunicaciones públicas, dejando otras medidas sociales en un segundo plano debido a la reducción temporal y conceptual del canal telefónico.

Las declaraciones de Marcelino Iglesias se inscriben en un momento en el que el uso de comunicaciones telefónicas en campaña ha generado debate político y mediático sobre su adecuación, su alcance y las implicaciones de la protección de datos de los ciudadanos. Además, sus comentarios reflejan la estrategia del PSOE de Aragón para contrarrestar el impacto negativo de las encuestas y movilizar al electorado indeciso en las próximas elecciones autonómicas.