Los clubes ingleses lideran el gasto en fichajes internacionales en el mercado de invierno

El informe Transfer Snapshot de enero de la FIFA destaca que el mercado de invierno de 2026 para el fútbol femenino alcanzó un nuevo máximo histórico, con un gasto global superior a los 9,1 millones de euros, lo que representó un incremento de más del 85 por ciento con respecto al año anterior. De acuerdo con la información publicada por la FIFA, los clubes ingleses encabezaron nuevamente esta tendencia, invirtiendo 4,3 millones de euros en fichajes, cifra que incluyó la incorporación de la jugadora estadounidense Sam Coffey al Manchester City desde el Portland Thorns. Esta cifra de inversión sitúa a los equipos de Inglaterra como principales referentes en el mercado femenino internacional durante el primer mes del año, en un contexto donde el gasto incrementa de manera sostenida.

La FIFA detalló que, a nivel global, el gasto total en transferencias internacionales en el fútbol masculino durante el mercado invernal de 2026 alcanzó los 1.655 millones de euros. Los clubes ingleses lideraron ampliamente las operaciones, con un desembolso total de 308 millones de euros para fichar talentos extranjeros. Esta cantidad mantuvo a Inglaterra en la primera posición mundial por inversión, y supuso el segundo mayor monto registrado en una ventana de traspasos de invierno, solo superado por los 2.011 millones de euros contabilizados en enero de 2025, consignó el reporte.

Dentro de las transacciones individuales más destacadas fuera de Inglaterra durante el pasado mercado invernal figura el traspaso de Conor Gallagher, quien dejó el Atlético de Madrid para incorporarse al Tottenham por una suma de 34,7 millones de euros. Junto a esta operación, el West Ham completó el fichaje de Taty Castellanos procedente de la Lazio y el Bournemouth concretó la llegada de Rayan desde el Vasco da Gama, movimientos señalados por la FIFA como los de mayor impacto económico fuera del fútbol inglés durante ese mes.

Según publicó la FIFA, los equipos de Italia, Brasil, Alemania y Francia se ubicaron inmediatamente después de Inglaterra en la tabla de mayores inversionistas en fichajes, ocupando respectivamente el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar en el ranking. Por el contrario, los clubes de LaLiga EA Sports de España descendieron hasta la octava posición en términos de desembolsos, con una inversión conjunta de 75,5 millones de euros. Del total español, el Atlético de Madrid se destacó como principal actor con una contribución de 54 millones de euros, consignó el mismo informe, lo que pone de manifiesto la concentración de las inversiones dentro de un solo club en el contexto español.

El fútbol femenino, según la FIFA, experimenta una aceleración notable en el volumen de inversiones, con los clubes ingleses nuevamente a la cabeza del gasto global. El Manchester City, en este marco, reforzó su plantilla con la llegada de Sam Coffey, jugadora internacional de Estados Unidos procedente del Portland Thorns, lo que refleja el interés de las entidades inglesas por consolidar proyectos competitivos tanto en competiciones locales como internacionales.

El análisis de la FIFA subraya que el crecimiento de las transferencias tanto en el fútbol masculino como femenino se relaciona con el dinamismo de los mercados principales, siendo Inglaterra el eje central de las mayores operaciones económicas en ambas ramas. El informe apunta también a una distribución desigual de las inversiones dentro de las ligas nacionales, con clubes como el Atlético de Madrid sumando la mayor parte del gasto en España, por contraste con la diversificación registrada en otras competencias europeas.

El informe Transfer Snapshot de la FIFA constituye, de acuerdo con el organismo, una referencia global para analizar los movimientos y tendencias del mercado de transferencias, permitiendo contrastar el flujo de capitales entre diferentes países y la evolución de los principales actores en los mercados de invierno del fútbol internacional.