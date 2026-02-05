Agencias

Los clubes ingleses lideran el gasto en fichajes internacionales en el mercado de invierno

El último informe de la FIFA revela que conjuntos de Inglaterra desembolsaron la mayor cantidad de dinero en transferencias internacionales en enero de 2026, superando ampliamente al resto de equipos de Europa y América en ambas ramas del fútbol

Guardar

El informe Transfer Snapshot de enero de la FIFA destaca que el mercado de invierno de 2026 para el fútbol femenino alcanzó un nuevo máximo histórico, con un gasto global superior a los 9,1 millones de euros, lo que representó un incremento de más del 85 por ciento con respecto al año anterior. De acuerdo con la información publicada por la FIFA, los clubes ingleses encabezaron nuevamente esta tendencia, invirtiendo 4,3 millones de euros en fichajes, cifra que incluyó la incorporación de la jugadora estadounidense Sam Coffey al Manchester City desde el Portland Thorns. Esta cifra de inversión sitúa a los equipos de Inglaterra como principales referentes en el mercado femenino internacional durante el primer mes del año, en un contexto donde el gasto incrementa de manera sostenida.

La FIFA detalló que, a nivel global, el gasto total en transferencias internacionales en el fútbol masculino durante el mercado invernal de 2026 alcanzó los 1.655 millones de euros. Los clubes ingleses lideraron ampliamente las operaciones, con un desembolso total de 308 millones de euros para fichar talentos extranjeros. Esta cantidad mantuvo a Inglaterra en la primera posición mundial por inversión, y supuso el segundo mayor monto registrado en una ventana de traspasos de invierno, solo superado por los 2.011 millones de euros contabilizados en enero de 2025, consignó el reporte.

Dentro de las transacciones individuales más destacadas fuera de Inglaterra durante el pasado mercado invernal figura el traspaso de Conor Gallagher, quien dejó el Atlético de Madrid para incorporarse al Tottenham por una suma de 34,7 millones de euros. Junto a esta operación, el West Ham completó el fichaje de Taty Castellanos procedente de la Lazio y el Bournemouth concretó la llegada de Rayan desde el Vasco da Gama, movimientos señalados por la FIFA como los de mayor impacto económico fuera del fútbol inglés durante ese mes.

Según publicó la FIFA, los equipos de Italia, Brasil, Alemania y Francia se ubicaron inmediatamente después de Inglaterra en la tabla de mayores inversionistas en fichajes, ocupando respectivamente el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar en el ranking. Por el contrario, los clubes de LaLiga EA Sports de España descendieron hasta la octava posición en términos de desembolsos, con una inversión conjunta de 75,5 millones de euros. Del total español, el Atlético de Madrid se destacó como principal actor con una contribución de 54 millones de euros, consignó el mismo informe, lo que pone de manifiesto la concentración de las inversiones dentro de un solo club en el contexto español.

El fútbol femenino, según la FIFA, experimenta una aceleración notable en el volumen de inversiones, con los clubes ingleses nuevamente a la cabeza del gasto global. El Manchester City, en este marco, reforzó su plantilla con la llegada de Sam Coffey, jugadora internacional de Estados Unidos procedente del Portland Thorns, lo que refleja el interés de las entidades inglesas por consolidar proyectos competitivos tanto en competiciones locales como internacionales.

El análisis de la FIFA subraya que el crecimiento de las transferencias tanto en el fútbol masculino como femenino se relaciona con el dinamismo de los mercados principales, siendo Inglaterra el eje central de las mayores operaciones económicas en ambas ramas. El informe apunta también a una distribución desigual de las inversiones dentro de las ligas nacionales, con clubes como el Atlético de Madrid sumando la mayor parte del gasto en España, por contraste con la diversificación registrada en otras competencias europeas.

El informe Transfer Snapshot de la FIFA constituye, de acuerdo con el organismo, una referencia global para analizar los movimientos y tendencias del mercado de transferencias, permitiendo contrastar el flujo de capitales entre diferentes países y la evolución de los principales actores en los mercados de invierno del fútbol internacional.

Temas Relacionados

Clubes inglesesFichajes internacionalesFIFAAtlético de MadridInglaterraItaliaGasto en transferenciasMercado de inviernoTottenhamManchester CityEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Valve revisa la fecha de lanzamiento y los precios de Steam Machine y Steam Frame por la escasez de memorias

La compañía estadounidense anuncia que, debido a los problemas de suministro global de componentes, está reconsiderando los cronogramas y el costo final de sus nuevos productos tecnológicos, mientras confirma la continuidad de sus planes para el próximo año

Valve revisa la fecha de

Mohamed Attaoui va a por el récord mundial de 1.000 metros en Gallur: "Va a ser un carrerón"

El joven referente español afronta el desafío de superar la histórica marca mundial, acompañado de figuras internacionales y tecnología de vanguardia, durante el esperado evento en Madrid que reúne a los mejores especialistas de la disciplina

Mohamed Attaoui va a por

Trump recula y dice ahora que no debería involucrarse en la lucha entre Netflix y Paramount por Warner

Tras semanas de especulación sobre la posible intervención del mandatario estadounidense en la pugna empresarial, Trump aclara que no participará en las discusiones sobre la compra de Warner Bros., subrayando que la decisión será competencia del Departamento de Justicia

Trump recula y dice ahora

Sony vendió 92,2 millones de PlayStation 5 durante 2025, pero bajó sus cifras durante las navidades

La multinacional japonesa registra un récord global de consolas distribuidas y logra incrementar su beneficio neto en el último ejercicio, pese a una caída estacional en la demanda y alza de costos que inquieta a los inversores según Bloomberg

Sony vendió 92,2 millones de

El Foro Económico Mundial inicia una investigación contra su director ejecutivo por sus vínculos con Epstein

El Foro Económico Mundial inicia