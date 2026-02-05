La mexicana Cemex gana 814 millones de euros en 2025, un 2% más

La cementera mexicana Cemex registró un beneficio neto de 960 millones de dólares (814 millones de euros) en 2025, lo que supone un crecimiento del 2% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas se estancaron en los 16.132 millones de dólares (13.678 millones de euros) en 2025, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 1% hasta situarse en los 3.080 millones de dólares (2.611 millones de euros).

En el cuarto trimestre, Cemex registró unas pérdidas de 356 millones de dólares (301 millones de euros), una cifra afectada por el deterioro de crédito mercantil y activo fijo, y un alza de sus ventas del 11% hasta los 4.180 millones de dólares (3.544 millones de euros).

Por regiones, y en términos interanuales, las ventas en México descendieron un 11% hasta los 4.364 millones de dólares (3.700 millones de euros) y las correspondientes a Estados Unidos retrocedieron un 4% hasta los 5.008 millones de dólares (4.246 millones de euros.

A su vez, las ventas en Europa, Oriente Medio y África experimentaron un repunte del 11% hasta los 5.118 millones de dólares (4.339 millones de euros) como consecuencia de unos mayores volúmenes, precios y eficiencias de costes, y aumentaron un 3% en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe hasta los 1.144 millones de dólares (970 millones de euros) a pesar de interrupciones climáticas sufridas en el cuarto trimestre del ejercicio.

DIVIDENDO Y RECOMPRA DE ACCIONES

El consejo de administración de Cemex ha propuesto que se presente para su aprobación en la próxima Asamblea General de Accionistas, que se celebrará a finales de marzo, un dividendo anual en efectivo cerca de un 40% por encima al anunciado en 2025.

Como complemento a la retribución a sus accionistas y sujeto a la aprobación anual de accionistas, la cementera planea activar su programa de recompra de acciones para adquirir hasta 500 millones de dólares (423 millones de euros) en los próximos tres años.

"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahora y espero resultados aún mejores en 2026, apoyados por nuestro plan de transformación, una mejora en la demanda de mercado y el apalancamiento operativo en la mayoría de nuestros mercados", aseguró el director general de Cemex, Jaime Muguiro.