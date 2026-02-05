La Administración Trump investiga a Nike por una supuesta discriminación laboral contra trabajadores blancos

Las metas propuestas por Nike para alcanzar antes de 2025, que incluyen elevar al 30% la representación de minorías raciales y étnicas en cargos directivos y al 35% en la plantilla corporativa dentro de Estados Unidos, han motivado una investigación de la Administración de Donald Trump contra la empresa por supuesta discriminación contra trabajadores blancos. Según informó Europa Press, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda ante un tribunal federal con la intención de forzar a Nike a entregar documentación relacionada con sus políticas y decisiones de personal, especialmente aquellas vinculadas a programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

De acuerdo con Europa Press, la EEOC sostiene que Nike habría implementado "patrones o prácticas de trato desigual" hacia empleados blancos en varios aspectos, incluyendo contrataciones, ascensos y despidos, lo que plantea preguntas sobre la legalidad de los mecanismos de selección y desarrollo profesional dirigidos específicamente a determinados grupos raciales, enmarcados dentro de las estrategias de DEI de la compañía. Las denuncias incluyen también posibles restricciones raciales en programas de mentoría y liderazgo que datan desde 2018, durante el anterior mandato presidencial de Trump.

El organismo federal, el único en Estados Unidos facultado para investigar y proceder judicialmente en casos de presunta discriminación laboral conforme a las leyes federales, aseguró mediante declaraciones públicas que solicitó a Nike informes específicos sobre criterios de despidos, manejo de datos raciales y étnicos y la gestión de oportunidades profesionales en al menos diez programas internos. "Al no proporcionar la información solicitada en la citación, la agencia interpuso una demanda de cumplimiento ante un tribunal federal", argumentó la entidad, según reportó Europa Press.

Andrea Lucas, presidenta de la EEOC, afirmó que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles exige proteger por igual a todos los empleados ante cualquier práctica laboral ilegal basada en la raza, sin distinción de color, y explicó que la comisión actuó tras detectar "indicios contundentes, incluyendo admisiones corporativas en amplios materiales públicos", que sugerirían posibles incumplimientos normativos en los programas de DEI emprendidos por Nike. Lucas agregó: "La agencia federal ha presentado una demanda ante un tribunal federal para obligar a Nike, Inc. a presentar información relacionada con las acusaciones de discriminación contra trabajadores blancos, también como resultado de los Objetivos 2025 de Nike relacionados con la Diversidad, Equidad e Inclusión y otros objetivos relacionados con la DEI".

La raíz de la investigación, informó Europa Press, se remonta a una acusación impulsada en 2024 por la propia Andrea Lucas durante su etapa como comisionada republicana en la EEOC. El documento presentado entonces planteó que Nike podría haber caído en "medidas ilegales" al buscar una plantilla reflejo del mercado y de las comunidades a las que sirve.

Nike respondió a la demanda calificando la acción como "una escalada sorprendente e inusual" y, según expresó un portavoz de la empresa en declaraciones a Bloomberg citadas por Europa Press, aseguró que la compañía ha mantenido una colaboración persistente y de buena fe en el proceso de indagación. "Hemos participado de forma extensa y de buena fe en una investigación de la EEOC sobre nuestras prácticas, programas y decisiones de personal, y hemos realizado esfuerzos continuos para proporcionar información y colaborar de forma constructiva con la agencia", afirmó el portavoz.

La compañía también aseguró haber presentado "miles de páginas de información y respuestas escritas detalladas a la consulta de la EEOC" y confirmó que continúa reuniendo más documentación a petición de la autoridad federal, según indicó el medio. Nike sostuvo que sus esfuerzos de transparencia y cooperación han sido sustanciales a lo largo de la investigación.

La EEOC subrayó en su posicionamiento que el compromiso del presidente Trump con la aplicación de la legislación en materia de derechos civiles ha sido el impulso detrás del enfoque renovado en la investigación de prácticas discriminatorias, tanto en empresas como en instituciones educativas. Europa Press indicó que este caso forma parte de una serie de acciones y sanciones desarrolladas en la actual administración, focalizadas en alegaciones de discriminación hacia personas blancas.

La demanda de la EEOC solicita que el tribunal obligue a Nike a remitir toda la información requerida por la citación, dado que, según la agencia, la transparencia total resulta imprescindible para dilucidar el posible alcance y la naturaleza de las supuestas prácticas discriminatorias. Los programas internos bajo análisis abarcan iniciativas de capacitación, mentoría y desarrollo profesional cuyos criterios de acceso habrían incluido condicionantes referentes a raza y etnia.

Los hechos que actualmente investiga la EEOC se sitúan en el marco de la transformación de políticas laborales en distintas organizaciones de Estados Unidos durante los últimos años, especialmente aquellas que implementan acciones afirmativas y objetivos de representación ligados a la diversidad en el entorno corporativo. La demanda judicial se convierte así en un elemento central para determinar la legalidad de los métodos que empresas como Nike adoptan en su búsqueda por un entorno más representativo, según detalló Europa Press.

La disputa legal entre la EEOC y Nike refleja el creciente escrutinio federal sobre los programas corporativos enfocados en diversidad, tras la intensificación de acciones del Gobierno de Estados Unidos para hacer cumplir la legislación de igualdad de oportunidades laborales. Europa Press informó que el caso continúa desarrollándose a la espera de una resolución judicial que podría marcar precedentes en la delimitación de los alcances y límites legales de las estrategias de inclusión y diversidad impulsadas en el sector privado estadounidense.