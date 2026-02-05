Agencias

Jimena sigue "prácticamente" incomunicada, sin suministro eléctrico en zonas y con 30 personas aisladas

Persisten los problemas de acceso, cortes de luz y evacuaciones en la localidad gaditana, donde autoridades advierten que la mejora climática es insuficiente y piden mantenerse alertas ante posibles riesgos por desbordes y lluvias

El río Guadiaro permanece totalmente desbordado y sigue generando efectos directos sobre la movilidad y la seguridad de los habitantes en Jimena de la Frontera, donde 30 personas se mantienen aisladas en zonas rurales debido a las inundaciones. El medio Europa Press consignó que las autoridades locales sostienen que el municipio gaditano continúa afrontando interrupciones en sus vías de comunicación terrestre y cortes eléctricos a pesar de una leve mejoría en las condiciones climáticas.

Según reportó Europa Press, el alcalde Fran Gómez detalló que la localidad sigue prácticamente incomunicada, con la mayoría de los accesos bloqueados a causa del desbordamiento de los ríos y los daños que las lluvias han ocasionado en infraestructuras viales. Subrayó que la recuperación de la movilidad solo registró un avance moderado: la reapertura de la carretera A-405 en el kilómetro 14, que permite la conexión con la serranía de Ronda.

Europa Press informó que el suministro eléctrico aún no se ha restablecido en varias zonas del municipio. Fran Gómez explicó que la empresa Endesa comunicó la imposibilidad de realizar reparaciones hasta que las condiciones permitan acceder a las áreas afectadas, lo que mantiene a vecinos sin luz en pleno periodo de emergencia. El corte de electricidad afecta especialmente a quienes quedaron aislados, complicando aún más las tareas de asistencia y evacuación.

El medio detalló además que 49 personas han sido desalojadas preventivamente de sus viviendas debido al riesgo de inundación, aunque enfatizó que el principal foco de preocupación sigue siendo el aislamiento de 30 vecinos en entornos rurales, a los que no se puede acceder por carretera. Estos residentes solo pueden recibir atención y recursos mediante dispositivos de emergencia desplegados por el Ayuntamiento, según informó Europa Press.

Respecto a la situación meteorológica, las autoridades advirtieron que, aunque las lluvias han disminuido, se prevé la continuidad de episodios de viento y precipitaciones. El alcalde Fran Gómez apeló a la población a mantener la precaución y seguir estrictamente las instrucciones de los servicios de emergencia municipales. “Que la meteorología haya mejorado algo no significa que no siga lloviendo y que no tengamos viento, por lo que hay que seguir extremando las medidas de seguridad y atendiendo todas las informaciones oficiales que se dan por parte de los servicios de emergencia del Ayuntamiento”, afirmó, según recogió Europa Press.

El constante desbordamiento de los cursos fluviales, en particular del río Guadiaro, condiciona la posibilidad de restablecer la normalidad en los accesos y la atención a las personas afectadas. Europa Press reportó que los responsables locales priorizan mantener actualizados los avisos y operativos de ayuda ante cualquier empeoramiento del clima o cambios en la situación de los caudales. La evolución de los acontecimientos en Jimena de la Frontera depende tanto de la estabilización meteorológica como de la capacidad de las cuadrillas técnicas para acceder a los puntos críticos e iniciar las reparaciones necesarias, según la información suministrada por las autoridades y publicada por Europa Press.

