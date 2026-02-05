Grupo Bimbo coloca 586 millones de euros en certificados bursátiles

La operación bursátil de Grupo Bimbo recibió la nota máxima de riesgo crediticio tanto de S&P Global Ratings como de Fitch Ratings y fue atendida por instituciones como BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank, que actuaron como intermediarios colocadores. Así lo informó el medio El País, que detalló que la compañía colocó certificados bursátiles por un monto total de 12.000 millones de pesos (586 millones de euros) en el mercado mexicano, una estrategia cuyo principal objetivo es refinanciar deuda preexistente y fortalecer la flexibilidad financiera de la empresa.

De acuerdo con lo publicado por El País, la emisión se desglosa en dos partes: la primera asciende a 7.867 millones de pesos (384 millones de euros) con un plazo de vencimiento a 9 años y una tasa de interés anual fija del 9,22%. El segundo tramo corresponde a 4.133 millones de pesos (202 millones de euros), con vencimiento a 4 años y una tasa variable equivalente a la TIIE de fondeo más 0,45%. El País consignó que la operación atrajo solicitudes de compra por cerca de 19.000 millones de pesos (928 millones de euros), según explicó Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas de Grupo Bimbo.

Gaxiola subrayó, según reportó El País, que la elevada demanda refleja “la confianza de los inversores” y manifestó que “esta operación refuerza nuestra flexibilidad financiera, optimizando el perfil de deuda al extender su vida promedio”. La empresa recurrió a estos instrumentos de deuda con la finalidad de reestructurar pasivos existentes y continuar consolidando su fortaleza financiera en el contexto del mercado mexicano de valores.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió el anuncio oficial de la colocación, conforme informó El País. En el proceso, las calificaciones ‘mxAAA’ de S&P Global Ratings y ‘AAA(mex)’ de Fitch Ratings señalaron un bajo riesgo para los inversionistas, ya que ambas corresponden al nivel superior de calidad crediticia a escala nacional. Además, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank participaron en el rol de intermediarios colocadores, gestionando tanto la salida al mercado como la captación de inversores institucionales.

Según detalló El País, el abultado interés de los inversionistas se tradujo en una sobreoferta significativamente superior al monto emitido, lo que permitió a la empresa asegurar un costo competitivo en ambos tramos de los certificados bursátiles. El recurso obtenido, como confirmaron directivos de Grupo Bimbo señalados en El País, se orientará totalmente al refinanciamiento de obligaciones previas.

La estructura de la operación, con parte fija y parte variable, responde a la estrategia de mantener un equilibrio entre costos previsibles de la deuda y la capacidad de aprovechar potenciales condiciones favorables del mercado de tasas de interés. La vida promedio de la deuda de la empresa se extiende, reforzando su liquidez y su acceso a nuevas fuentes de financiamiento.

A través de esta transacción, Grupo Bimbo ratifica su posición en el sector alimenticio mexicano como una de las corporaciones con mayor facilidad para acceder a financiamiento competitivo y gran respaldo de los mercados, mérito que ha consolidado mediante reiteradas emisiones exitosas y una gestión prudente de sus finanzas, según se desprende de lo publicado por El País.