Fundación SEMG Solidaria viaja a Burundi para reforzar la formación médica y la atención sanitaria en el país

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Ngozi, así como en el Hospital Militar y en el Campus de Bujumbura, se concentraron durante esta semana especialistas provenientes de España que lideran una serie de talleres y clases prácticas para médicos y estudiantes locales, enfocados en áreas médicas consideradas esenciales para la atención de pacientes. Según informó la Fundación SEMG Solidaria, esta labor forma parte de su misión para mejorar la formación y la atención sanitaria en Burundi, en colaboración con universidades y hospitales de ese país africano.

El medio SEMG Solidaria detalló que la expedición está encabezada por el presidente de la Fundación, el doctor Manuel Mozota, acompañado por los doctores Alfonso Jiménez, Ana Jiménez, Sara Ruiz, Javier Ruiz y Cristina González, vinculados tanto a la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) como a la propia Fundación. A su arribo, el grupo recibió la bienvenida de representantes institucionales, entre ellos el rector de la Universidad de Ngozi, Abad Apollinaire Bangayimbaga, el decano de la Facultad de Medicina, Jérémy Nzoyisenga, y Philippe Kanyabwero, auxiliar del decano y colaborador en la Facultad. La acogida institucional presentó la misión docente en un marco de cooperación académica.

Las actividades de la expedición incluyen talleres y sesiones clínicas organizadas por los especialistas españoles, quienes abordan competencias valorizadas en la práctica médica. El programa contempla espacios destinados a la formación en cirugía menor y técnicas de sutura, manejo del electrocardiograma, realización de ecografías en contextos de urgencia e identificación y abordaje de la insuficiencia cardíaca. Cada sesión permite tanto a profesionales ya formados como a estudiantes adquirir o profundizar destrezas prácticas bajo la supervisión de médicos con experiencia internacional.

El programa abarca tres sedes principales: las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ngozi, el Hospital Militar y el Campus de la misma universidad en la ciudad de Bujumbura. Esta disposición busca mantener un enlace estrecho con los espacios de formación académica y servicio asistencial, de manera que la transferencia de conocimientos beneficie directamente a quienes participan en el proceso, sin intermediaciones.

La Fundación SEMG Solidaria, según consignó el medio, mantiene su compromiso con el fomento de proyectos de cooperación internacional que priorizan el refuerzo de la educación sanitaria y el perfeccionamiento de capacidades de los equipos médicos en regiones donde existen necesidades estructurales en el ámbito de la salud. El componente de coordinación del proyecto prevé, además de la actividad docente, encuentros de planificación con responsables universitarios, orientados a fortalecer la alianza entre la fundación española y las instituciones africanas cooperantes.

Esta iniciativa se suma a otras campañas y colaboraciones llevadas a cabo por la SEMG y su Fundación en territorios de alta demanda social y profesional, enfocados en dotar de nuevos recursos, conocimientos y herramientas a los sistemas de salud y educación médica locales. La estrategia de ofrecer formación directa y contextualizada pretende asegurar que los profesionales sanitarios locales cuenten con habilidades actualizadas y adecuadas a los desafíos concretos de la población a la que sirven, reportó SEMG Solidaria.