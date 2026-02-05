El alemán Serge Gnabry renueva con el Bayern de Múnich hasta 2028

Durante el periodo previo al Mundial 2026, Serge Gnabry ha consolidado su posición entre los jugadores con mayor trayectoria dentro del Bayern de Múnich. El delantero alemán, con 30 años de edad y presente en el club bávaro desde 2017, ha pactado una extensión de contrato que lo vinculará al conjunto alemán hasta junio de 2028. Según informó el Bayern de Múnich a través de un comunicado el jueves, el acuerdo garantiza la permanencia de uno de sus referentes, tras concluirse las negociaciones relacionadas con la finalización de su contrato previamente programada para el cierre de la presente temporada.

El medio reportó que la entidad valora el rol fundamental de Gnabry tanto en el terreno de juego como dentro del vestuario. El director general deportivo del Bayern, Max Eberl, destacó en declaraciones oficiales que “Serge Gnabry ha crecido con el Bayern y es uno de los pilares fundamentales de este equipo, tanto en el campo como en el vestuario”. Eberl subrayó también los logros obtenidos durante la estancia del jugador, enumerando los seis títulos de la liga alemana, la conquista de una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. “Lo ha ganado todo con este club y, sin embargo, siempre quiere más: eso lo convierte en un ejemplo a seguir. Él representa al Bayern”, añadió el directivo, citado por el propio club.

La prolongación del contrato de Gnabry llega en un momento clave para la plantilla del Bayern, según detalló el propio equipo en su anuncio. Esta decisión se enmarca en la estrategia del club orientada a consolidar su base de jugadores con experiencia, manteniendo figuras de liderazgo para afrontar los próximos desafíos tanto en el campeonato local como en competiciones internacionales.

Durante su carrera con la entidad bávara, Gnabry se ha consolidado como uno de los jugadores más experimentados de la plantilla. Solo Manuel Neuer y Joshua Kimmich lo superan en cuanto a tiempo defendiendo la camiseta del Bayern. Además de la continuidad garantizada, el jugador manifestó satisfacción por el acuerdo alcanzado. El club recopiló declaraciones del delantero expresando su entusiasmo: “Quiero seguir jugando en el Bayern durante más años. Las conversaciones han sido muy positivas y, cuando empecé en el Bayern, nunca hubiera imaginado que al finalizar este contrato llevaría aquí más de diez años”. Gnabry enfatizó el ambiente de equipo como una de las claves del éxito y su motivación para permanecer en Múnich: “Mi objetivo es que todo siga así: somos un verdadero equipo y podemos lograr grandes cosas”.

La extensión contractual refleja la apuesta de la dirección deportiva por conservar piezas que contribuyen tanto a la estabilidad institucional como al rendimiento competitivo. Según consignó el medio, la renovación refuerza la apuesta del Bayern por la continuidad de sus referencias y por el mantenimiento de los logros deportivos alcanzados en los últimos años. Además, la síntesis de resultados y trayectoria del atacante refuerza el perfil de Gnabry como una de las figuras centrales para los próximos retos a nivel nacional e internacional, a medida que se aproxima la cita mundialista y se intensifican las expectativas en torno a la participación de la generación actual del equipo en campeonatos de alto nivel.

El club, al anunciar oficialmente la renovación, remarcó tanto los méritos individuales de Gnabry como su capacidad para adaptarse y asumir responsabilidades dentro de la estructura interna del Bayern. Desde su llegada en 2017, el internacional alemán ha contribuido a los principales logros de la entidad bávara, alineando su desarrollo personal con el crecimiento colectivo del equipo. El Bayern de Múnich considera que la permanencia de Gnabry ayuda a consolidar el bloque de jugadores más experimentados y a afrontar con garantías las temporadas venideras, tal como publicó el propio club en su comunicado oficial.

La noticia del acuerdo ha sido recibida con agrado dentro del entorno futbolístico del club y entre los aficionados, que perciben en la continuidad de Gnabry una apuesta por la estabilidad y por la consolidación de los éxitos recientes. El conjunto bávaro prevé que la presencia del delantero y su trayectoria, ahora asegurada hasta 2028, refuercen el liderazgo en la plantilla y aporten experiencia en la transición a los nuevos ciclos competitivos del club, según detalló el Bayern de Múnich en la información difundida.