Crónica del Hapoel IBI Tel Aviv - Valencia Basket, 99-104

Montero transformó el desenlace del partido con una acción que dejó en el suelo al experimentado Vasilije Micic antes de anotar un triple durante la prórroga, un momento que, según reportó la fuente original, catapultó al Valencia Basket hacia una victoria fuera de casa en la Euroliga. El conjunto dirigido por Pedro Martínez logró imponerse 99-104 ante el Hapoel IBI Tel Aviv este jueves en el Menora Mivtachim Arena, remontando una desventaja significativa en la segunda mitad del encuentro por la jornada 27 de la máxima competición europea de clubes de baloncesto.

De acuerdo con la crónica publicada por el medio original, el Valencia Basket no logró capitalizar sus oportunidades en la primera parte y padeció en ataque exterior, situación que provocó que el Hapoel IBI Tel Aviv, con un alto ritmo y gracias a los aciertos desde el perímetro, se adueñara del marcador hasta llegar al descanso con una ventaja de 49-36. El plantel dirigido por el griego Dimitrios Itoudis, que arrancó el encuentro con dudas sobre el estado físico de Micic, supo aprovechar la eficacia de Antonio Blakeney y la aportación de Johnathan Motley para complicar el panorama a los ‘taronja’.

El desarrollo del encuentro mostró a un Valencia Basket que, pese a adelantarse al inicio (8-15), no pudo mantener la inercia en el segundo cuarto, diluyéndose especialmente por la sequía desde la línea de triple. Jugadores como Nate Reuvers, quien aportó 20 puntos, junto con Neal Sako y Braxton Key, sostuvieron al equipo con su juego interior y capacidad de rebote ofensivo. Sin embargo, la diferencia creció y el desafío se tornó más exigente para los visitantes, que necesitaron ajustes urgentes en la estrategia.

Tal como informó la fuente, el encendido de Jean Montero en la segunda parte cambió el destino del partido. El base dominicano tomó el control ofensivo del cuadro español y, con el apoyo de Kameron Taylor y Darius Thompson, acortó distancias hasta igualar el marcador 86-86 a falta de dos minutos y medio para el final, aprovechando su primer triple en ese momento cumbre. La contribución del conjunto taronja en defensa durante los minutos decisivos resultó clave para contener el empuje del Hapoel, que respondió principalmente con Daniel Oturu y Yam Madar.

El cierre del tiempo regular presentó emociones intensas: el último intento de Montero no terminó en canasta, pero el rebote ofensivo de Reuvers terminó fuera de tiempo por apenas una décima de segundo, por lo cual la prórroga se hizo necesaria, según detalló el medio. En el tiempo extra, Montero subió aún más el nivel, reforzando su actuación ofensiva y dejando otra jugada para el recuerdo al quebrar a Micic antes de anotar otro triple crucial. Su desempeño finalizó con 29 puntos y 38 de valoración, cifras que marcaron la diferencia en Israel.

En el lado del equipo local, Blakeney destacó con 23 puntos y Madar sumó 20, aunque no resultó suficientemente contundente en los momentos clave; mientras que Micic, limitado en producción, anotó 7 unidades. Por parte del Valencia Basket, además de la aportación de Reuvers, Darius Thompson logró 17 puntos y Taylor, 11. El técnico Pedro Martínez, según consignó la fuente, se mostró satisfecho con la capacidad del equipo para reaccionar y sumar la decimoséptima victoria en la presente Euroliga, hecho que los afianza entre los cuatro primeros puestos de la clasificación.

Según reflejó el acta oficial del partido, el quinteto inicial del Hapoel IBI Tel Aviv incluyó a Chris Jones, Gal Mekel, Ishmail Wainright, Collin Malcolm y Daniel Oturu. Micic, Motley, Blakeney, Palatin, Odiase y Madar participaron como suplentes, con aportes variables. Por parte del Valencia Basket, saltaron a la cancha de inicio Montero, Thompson, Taylor, Pradilla y Reuvers, sumándose desde el banquillo Puerto, Sako, De Larrea, Key, Moore, Sima y Nogués. Los árbitros Belosevic, Zamojski y Calic supervisaron el enfrentamiento, en el que no se produjeron exclusiones por faltas.

Los parciales señalaron un desarrollo fluctuante: 21-24 para los españoles en el primer cuarto, seguido de 28-12 para los locales, 24-25 en un tercer periodo parejo, 15-27 en el cuarto favorable para el Valencia, y un 11-16 en la prórroga que selló el triunfo visitante, según recogió la fuente original. El resultado otorga al conjunto dirigido por Martínez un impulso considerable de cara al tramo final de la temporada regular en la Euroliga y consolida la recuperación del club en su regreso al máximo nivel continental.