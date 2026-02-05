BBVA gana 10.511 millones en 2025, un 4,5% más

El consejo de administración de BBVA ha dado luz verde al reparto de un dividendo complementario de 0,60 euros por acción, que será abonado en abril de 2026 y que, sumado al pago realizado en noviembre de 2025, representa un desembolso total de 0,92 euros por título. Según informó el propio banco en los resultados publicados este jueves, esta distribución eleva el reparto total a los accionistas hasta 5.249 millones de euros, estableciendo un nuevo récord para la entidad en un solo ejercicio.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por BBVA, el beneficio neto atribuido del grupo en 2025 ascendió a 10.511 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,5% respecto al ejercicio anterior. El medio detalla que entre enero y diciembre, el margen bruto o ingresos totales de la entidad alcanzó los 36.931 millones de euros, una subida del 4,1% frente al año precedente. Dentro de estos ingresos, el margen de intereses —que refleja los ingresos obtenidos por la diferencia entre lo que el banco cobra y paga por el dinero— se situó en 26.280 millones de euros, experimentando un avance del 4%.

Según reportó el banco, este crecimiento en el beneficio ha permitido llevar a cabo el mayor reparto a los accionistas de su historia. El pago realizado a cuenta en noviembre de 2025 alcanzó los 0,32 euros por acción, que, junto al dividendo complementario sometido ahora a propuesta, suma un retorno de 0,92 euros para cada título que poseen los inversores. La entidad subraya en sus cuentas que este monto total de 5.249 millones de euros destinados a dividendos se corresponde íntegramente con los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio 2025.

El informe de resultados de BBVA también pone de manifiesto el impulso que ha tenido el margen de intereses durante el ejercicio analizado, que creció un 4% hasta alcanzar los 26.280 millones de euros. Este apartado es clave para el desempeño financiero de los bancos, ya que mide la diferencia entre los ingresos generados por los préstamos y los costes de financiación. Por otra parte, los ingresos totales (margen bruto) alcanzaron 36.931 millones de euros, mostrando así un incremento del 4,1%, cifra que refleja el conjunto de los ingresos derivados de la actividad bancaria, según publicó la entidad financiera.

La mejora en el beneficio neto atribuido, que ascendió a 10.511 millones de euros, ha sido posible gracias al crecimiento sostenido de los ingresos y la gestión de los recursos financieros. BBVA atribuyó este resultado principalmente al rendimiento de sus diferentes líneas de negocio, con especial peso del margen de intereses, que constituye el núcleo de su actividad bancaria tradicional. La publicación de resultados muestra también cómo la política de retribución al accionista se mantiene alineada con la evolución financiera de la entidad, según reportó el banco.

Por otra parte, el pago del dividendo aprobado se efectuará en abril de 2026, siguiendo la estrategia habitual del banco de distribuir al menos un pago complementario una vez conocidas las cuentas anuales. Al sumar el anticipo abonado en noviembre de 2025, los accionistas verán materializado un retorno total de 0,92 euros por cada acción que posean, cuantía que marca un hito en la política de remuneración del grupo, apuntó el banco en sus cuentas.

BBVA enfatizó en su comunicación que el reparto total aprobado supone la cifra más alta que la entidad haya desembolsado en un único ejercicio. El resultado responde a la evolución positiva registrada tanto en el margen bruto como en el margen de intereses, los cuales han sido clave para mejorar la rentabilidad del banco en línea con los retos de un entorno de negocios competitivo. El balance presentado este jueves refleja así el impacto directo que el crecimiento de los ingresos totales ha tenido tanto en la rentabilidad general como en la capacidad de retribución a los accionistas, informó el banco en su declaración oficial.