El mensaje difundido por el alcalde de Arcos de la Frontera durante la madrugada subrayó la necesidad de aplicar nuevas medidas ante la llegada masiva de agua al embalse, superando la capacidad de desembalse y obligando a reforzar las acciones de evacuación. Según lo reportado por Europa Press, la intensificación de la crecida motivó la decisión de desalojar viviendas adicionales en la localidad gaditana, incrementando la vigilancia sobre el río Guadalete y el pantano, y con la habilitación de espacios seguros para las personas desplazadas.

El municipio gaditano desarrolló durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves un operativo de evacuación en las áreas denominadas Barrio Bajo, Llano de la Huerta, Vega Cobiche, las viviendas ubicadas a espaldas del IES Guadalpeña y la zona inicial de La Pedrosa, informó Europa Press. A la determinada urgencia de desalojar estas zonas se sumaron otras áreas que, según el propio alcalde Miguel Rodríguez, también entrarían en la operativa, entre ellas partes del Santiscal, segmentos adicionales del Barrio Bajo—especialmente en el entorno de Juan Carlos I—y el sector de la Fuente del Río.

El alcalde transmitió a los ciudadanos a través de redes sociales el mensaje de que "las circunstancias se han precipitado en la última hora y el pantano está recibiendo muchísima más agua de la que está desembalsando", recogió Europa Press. Rodríguez insistió en que, si bien existe margen temporal para ejecutar los desplazamientos con serenidad, era fundamental que los residentes en proximidad al Guadalete atendieran las órdenes de evacuación. El Ayuntamiento, detalló, dispuso de instalaciones municipales como el pabellón polideportivo para alojar a quienes se vean forzados a abandonar sus casas de manera temporal, hasta dar una respuesta definitiva a la situación creada por el ascenso del caudal.

Ante el agravamiento de las circunstancias, las autoridades solicitaron a la población que preste máxima atención a las notificaciones oficiales y actúe según las directrices de la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil. Europa Press informó que este dispositivo de seguridad busca asegurar un proceso ordenado y minimizar los riesgos personales ante el posible desbordamiento.

El Consorcio Provincial de Bomberos también intervino activamente en el seguimiento y control de la crecida. Según la información recogida por Europa Press, efectivos asignados al parque de bomberos de Arcos permanecen en el entorno del embalse, supervisando constantemente las zonas adyacentes y preparándose para actuar según las indicaciones de las autoridades competentes.

El papen coordinador del Ayuntamiento y las fuerzas de emergencia ha sido central en la gestión de esta crisis, enfrentando el desafío de equilibrar la anticipación para mitigar riesgos con la urgencia que impone la evolución del caudal. Europa Press detalló que toda la estructura municipal se mantiene en alerta, buscando tanto la seguridad de los habitantes como soluciones logísticas temporales para quienes han debido desalojar las zonas en riesgo.

Hasta el momento, la situación sigue sujeta a la evolución del comportamiento hídrico del pantano y del río Guadalete. Las autoridades municipales y de emergencias continúan evaluando los desarrollos, en tanto se mantiene la apertura de espacios de acogida y la disposición de recursos para asegurar el bienestar de los residentes afectados.